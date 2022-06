भिलाई: भिलाई स्टील प्लांट (Another accident in BSP) के अंदर दुर्घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं. बुधवार की रात प्लांट के बार एंड रॉड मिल में आग लग गई. आग लगने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. आग इतनी भीषण थी कि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस घटना में काम कर रहे कर्मचारियों की जान बाल-बाल बची. इस घटना से सरिया उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है.

यह भी पढ़ें: नहीं रहे मशहूर कोरियोग्राफर और एक्टर निशांत उपाध्याय

कैसे लगी आग: भिलाई स्टील प्लांट की बार एंड रॉड मिल (accident in bsp bar and rod mill) में रोज की तरह प्रोडक्शन का काम चल रहा था. तभी रात में अचानक आग लग गई. आग को देखकर वहां काम करने वाले कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग खड़े हुए. आग के कारण प्लांट में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

किसने बुझाई आग: आग की सूचना पर बीएसपी की फायर ब्रिगेड (BSP fire brigade team extinguished the fire) घटनास्थल पर पहुंची. लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. जानकारी के मुताबिक बीजीबी लाइन-2 के सेलर में शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. आग लगने से वहां के हाइड्रोलिक, लुब्रिकेशन लाइन का पाइप जल गया. इससे आग की लपटें काफी तेज हो गईं.

कितने का हुआ नुकसान : आग ने वहां मौजूद इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने से मिल के चारों तरफ धुआं फैल गया. आग से करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है. वहां का इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम भी पूरी तरह से जल गया (Work affected by the fire of Saria unit in BSP) है. आग लगने से मिल में सरिया उत्पादन प्रभावित हो गया है.

किसका होता था उत्पादन : यहां पहले 12 एमएम की सरिया का उत्पादन हो रहा था. आग की सूचना मिलते ही मौके पर बीएसपी के अधिकारी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के भी अधिकारी-कर्मचारी घटनास्थल पहुंचे. कर्मचारियों के मुताबिक ''आग से कंट्रोल पैनल में अगर ज्यादा नुकसान हुआ होगा तो सरिया उत्पादन काफी लंबे टाइम तक बाधित हो सकता है.''