भोपाल : सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से सचेत रहने की अपील करते हुए प्रदेश की जनता को संदेश (night curfew imposed in madhya pradesh) भी दिया. इसके साथ ही प्रदेश में रात (night curfew will remain from 11-pm-to-5-am) बजे से सुबह 5 बजे का नाइट कर्फ्यू (night curfew will remain in mp) लगाने का एलान भी कर दिया गया है. नए साल का जश्न मनाने और पार्टी करने के लिए वैक्सीन के दोनों डोज़ लगाना जरूरी होगा. यह निर्देश सरकार ने जारी किया है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जिम और अन्य जगहों पर भी इस नियम का पालन किया जाएगा.



न्यू ईयर की पार्टी करने वालों को दोनों डोज जरूरी

मध्य प्रदेश में नए साल की पार्टी करने वालों के लिए वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी है. अगर वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे होंगे तो आपको पार्टी करने की परमीशन नहीं दी जा सकती. पार्टी से भी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा (new year celebration will be restricted in mp). यह निर्देश मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं.

सीएम शिवराज बोले- सचेत रहने की जरूरत

पुलिस चलाएगी रोको-टोको अभियान

- इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में आने वाले सभी छात्रों को दोनों डोज़ लगवानी जरूरी.

- मास्क को लेकर चलाया जाएगा रोको-टोको अभियान.

- जिम एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से पहले वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी.

- पॉजिटिव मरीज़ मिलने पर होम आइसोलेशन के साथ ही हर जिले में इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन की सरकार ने की पूरी तैयारी.

पढ़ेंः क्रिसमस और नए साल के समारोह पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

ओमीक्रॉन की आहट के बीच सतर्कता

त्योहारी सीजन में कोरोना के मामले और भी तेजी से बढ़ सकते हैं. क्रिसमस और नए साल के दौरान संक्रमण तेजी से न फैले इसी वजह से सरकार अभी से जरूरी एहतियात बरत रही है. सीएम शिवराज सिंह दूसरे राज्यों में बढ़ते मामलों से काफी चिंतित हैं. वह नहीं चाहते कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भी कोरोना की तीसरे लहर के हालात बनें. यही वजह है कि सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है.