तिरुवनंतपुरम : सेक्स के लिए पार्टनर बदलने (Swingers for sex) पर केरल पुलिस ने 7 को किया गिरफ्तार है. पुलिस ने कहा कि सात लोगों को गिरफ्तार किया (arrested seven people) गया है. 25 से अधिक लोगों को निगरानी (More than 25 people kept under observation) में रखा गया है और कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

पुलिस के अनुसार इन समूहों में 1000 से अधिक जोड़े (More than 1000 pairs in these groups) हैं और वे सेक्स के लिए महिलाओं का आदान-प्रदान (exchanging women for sex) कर रहे थे. पुलिस ने कहा कि आरोपी राज्य के तीन जिलों के थे. राज्य भर के लोग इस रैकेट का हिस्सा (People from across the state are part of this racket.) हैं.

कोट्टायम के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया (Senior police officer told) कि पहले टेलीग्राम और मैसेंजर समूहों (Telegram and Messenger groups) में शामिल होना होता है और फिर दो या तीन जोड़े समय-समय पर मिलते हैं. उसके बाद महिलाओं का आदान-प्रदान किया जाता है और यहां तक कि तीन पुरुषों द्वारा एक महिला को एक समय में साझा किए जाने के भी उदाहरण हैं.

कुछ पुरुषों ने पैसे के लिए अपनी पत्नियों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए इस्तेमाल किया. पुलिस ने कहा कि इस महिलाओं की अदला-बदली करने वाले इस समूह में शामिल लोगों के बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए विस्तृत जांच जारी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या समूह के इन सदस्यों के किसी अन्य समूह के साथ संबंध हैं.