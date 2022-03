कुलबर्गी : कर्नाटक में कुलबर्गी जिले के अलांद में हिंसा मामले (Aland Violence in Kulbargi district) में पुलिस ने चार मामला दर्ज (four cases registered in aland violence) किये हैं. दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों को चोट पहुंचाने के मामले में 167 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस अधीक्षक ईशा पंत ने कहा, 'हमने किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है. अलांद पुलिस ने लाडले मशक दरगाह के बगल में स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग की 'शुद्धिकरण पूजा' को लेकर एक मार्च को हुई हिंसा (Violence over Shuddhikaran Puja) के संबंध में चार एफआईआर दर्ज की हैं.

सर्किल इंस्पेक्टर (अलांद) मंजूनाथ एस ने बताया कि एफआईआर में किसी भी दक्षिणपंथी संगठन के किसी भी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है. इधर, अलांद तहसीलदार यल्लप्पा सूबेदार ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत इस मामले में मुस्लिम समुदाय और दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट को दो रिपोर्टें सौंपीं हैं. हालांकि, उन्होंने रिपोर्ट में उल्लेख लोगों के नाम बताने से इनकार कर दिया है.

बता दें कि एक मार्च को, उपायुक्त यशवंत गुरुकर द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 लागू किये जाने के बावजूद केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, विधायक सुभाष गुट्टेदार, राजकुमार पाटिल तेलकुर और बसवराज मट्टिमाडु सहित भाजपा नेताओं और पार्टी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष मलिकैया गुट्टेदार के नेतृत्व में हजरत लाडले मशक दरगाह के बगल में स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग की 'शुद्धिकरण पूजा' करने पहुंच गए थे. वहीं, लाडले मशक दरगाह में भी उस दिन शब-ए-बरात पर्व मनाया जा रहा था. लेकिन फिर किसी बात को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया.

पढ़ें : कर्नाटक के अलांद में तनाव, कर्फ्यू लगाया गया

इससे हुई हिंसा में कई लोग घायल हो गए और उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सहायक आयुक्त के गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई. केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और अन्य भाजपा नेता, श्री राम सेना के सदस्यों के साथ, राघव चैतन्य लिंग की 'शुद्धि पूजा' करने के लिए डाघरा परिसर में प्रवेश किया था. लेकिन उनपर भी कुछ लोगों ने पथराव किया जिसमें मंत्री खुबा, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा.

दो मार्च को शहर में स्थिति नियंत्रण में थी. हालांकि, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और वाहनों और लोगों की आवाजाही कम रही. पुलिस ने कहा कि उन्होंने कुछ घरों की छत पर भारी मात्रा में पत्थर, लाठी और रॉड बरामद किये हैं. आगे तनाव को रोकने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अलांद में पांच मार्च तक धारा 144 लागू किये गए हैं.