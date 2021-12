कानपुर : शिया वक्‍फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन (Former Shia Waqf Board Chairman) वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) के हिंदू धर्म अपनाकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनने के बाद ऐसे मामले सामने आने लगे हैं. कानपुर में एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म से प्रभावित होकर धर्मांतरण (muslim man want to become hindu) करने की इच्छा जताई तो उसे मोहल्ले के लोगों ने पीट दिया. युवक का कहना है कि वह जेहादी बनकर नहीं रहना चाहता. भगवा गमछे के साथ थाने पहुंचे युवक ने मदद की गुहार लगाई. साथ ही उसने एलान किया कि या तो वह हिंदू बनेगा या फिर शहर छोड़कर कहीं भाग जाएगा.

कर्नलगंज थाने में भगवा गमछा लेकर पहुंचे मुस्लिम युवक असलम (Muslim youth Aslam) ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई. उसने कहा कि वह हिंदू धर्म अपनाना चाहता है. अब वह जेहादी बनकर नहीं रह सकता है. इस संबंध में जब उसने इच्छा जताई तो मोहल्ले के मोहम्मद अली ने उसकी पिटाई कर दी. उसे पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया गया. पास-पड़ोस के लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे हैं. धमकी दी जा रही है.

मुस्लिम युवक ने जताई हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा तो हो गई पिटाई.

वह बार-बार कह रहा था कि मुझे जिहादी बनकर नहीं रहना. उसका कहना है कि यदि वह हिंदू धर्म नहीं अपनाया पाया तो वह शहर छोड़कर कहीं चला जाएगा. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में चुप्पी साधे है.

गौरतलब है कि सय्यद वसीम रिजवी ने गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर में सनातन धर्म अपना लिय़ा था. डासना देवी मंदिर में यति नरसिंहा नंद गिरी महाराज से धार्मिक रीति-रिवाज के साथ उन्हें सनातन धर्म में शामिल कराया था. अब उनका नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया है. इसके बाद से ही हिंदू धर्म अपनाने के मामले सामने आने लगे हैं.