इंदौर। अब तक इंदौर के राजवाड़ा में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने के साथ दोस्तों के बीच कॉमेडी करने और कविता सुनाने वाले अख्तर हिंदुस्तानी अब इंडिया लाफ्टर चैलेंज (TV Show Indias Laughter Challenge) में नजर आएंगे. हाल ही में अख्तर की परफॉर्मेंस को देखकर शो की जज अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) और दूसरे जज शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने अख्तर हिंदुस्तानी को अपने शो का हिस्सा बनाने की सहमति दे दी है. अख्तर की इस उपलब्धि पर उनके दोस्तों में भी खुशी का माहौल है.

आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचकर करते हैं गुजारा: अख्तर (Comedian Akhtar Hindustani) इंदौर के राजवाड़ा इलाके के आस-पास ज्वेलरी बेचकर अपना और अपने घर का गुजारा करते हैं. इस दौरान वे अपने शौक को भी कभी नहीं भूलते. आजाद नगर स्थित अपने घर से निकलने के बाद वे बाजार में पहुंचकर अपनी दुकान तो सजाते ही हैं, लेकिन मौका मिलते ही साथ में दुकान लगाने वाले दोस्तों के बीच कविताएं और कॉमेडी करना भी शुरू कर देते हैं. कई बार अख्तर हिंदुस्तानी की कॉमेडी और किस्से कहानियों का दौर देर रात तक चलता रहता है. फिलहाल, अख्तर मुंबई में हैं और उनका कामकाज उनका बेटा जैद हिंदुस्तानी देख रहा है.

दोस्तों में खुशी की लहर: अख्तर हिंदुस्तानी (Indore Comedian Akhtar Hindustani) के दोस्त सादिक बताते हैं कि 'अख्तर का जन्म 1970 में हुआ. वह होश संभालने के बाद से ही कविताएं लिखने के साथ कॉमेडी कर रहे हैं. इसके अलावा भी कवि सम्मेलनों एवं मुशायरा में भी शिरकत करना नहीं भूलते. अब उन्हें इंडिया लाफ्टर चैंपियन के लिए अवसर मिला है, जिससे हम सभी दोस्त बेहद खुश हैं'. वहीं अख्तर अपने इस सफर का पूरा श्रेय अपने दोस्तों को देते हैं. उनका कहना कि वे दोस्तों के बीच कामेडी करते रहते थे, उन्हीं ने हौसला बढ़ाया आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

सप्ताह के अंत में होगा प्रसारण: अख्तर को स्टैंडिंग ओवेशन मिलने के साथ ही उनका एपिसोड इस सप्ताह के अंत में प्रसारित किया जा सकता है. जिसकी शूटिंग के लिए अख्तर फिलहाल मुंबई में हैं. सोनी टीवी के इस कार्यक्रम में इस बार फिल्म अभिनेता शेखर सुमन और अर्चना पूरन सिंह जज की भूमिका में भी नजर आने वाले हैं. जिसमें अख्तर हिंदुस्तानी के अलावा देशभर के अन्य चुने गए प्रतियोगी भी अपनी कॉमेडी का प्रदर्शन करेंगे.(Akhtar hindustani will do comedy in Laughter Challenge) (TV Show India Laughter Challenge)