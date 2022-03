नई दिल्ली : युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीय राजनयिक मिशन (Indian diplomatic mission in Ukraine) ने गुरुवार शाम को खार्किव में फंसे अपने नागरिकों (Indians stranded in Kharkiv) के लिए नई एडवाइजरी जारी (fresh advisory for Indians stranded) है. उन्हें एक गुगल फॉर्म भरने के लिए कहा गया है, जिसमें लोगों से डेटा मांगा गया है. हालांकि, अधिकारियों ने डेटा संग्रह करने का कारण नहीं बताया है.

भारतीय दूतावास ने गुगल फॉर्म की लिंक के साथ ट्वीट किया कि सभी भारतीय नागरिक जो पिसोचिन के अलावा खार्किव में हैं, वे तत्काल आधार पर फॉर्म में निहित विवरण भरें. पड़ोसी शहर सुमी में फंसे छात्रों (students who were stranded in Sumy) ने उनके ट्वीट को कमेंट कर दूतावास से सहायता मांगी है. गौरतलब है कि पिसोचिन, खार्किव का एक शहरी क्षेत्र का हिस्सा है. वहीं. सूमी खार्किव से लगभग 180 किमी दूर है और 650 से अधिक छात्र वहां फंसे हुए हैं.

इस बीच, भारत ने कहा कि कीव में उसका दूतावास बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा ल्वीव में स्थानांतरित कराया दिया गया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि कीव में दूतावास बंद नहीं है. कीव में दूतावास की एक टीम को ल्वीव स्थानांतरित करने को कहा (Indian embassy in Kyiv move to Lviv) गया है. हमारा अब ल्वीव में भारतीय दूतावास का एक कार्यालय कार्यरत (Indian embassy office functioning in Lviv) है.

