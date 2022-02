श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी जारी (heavy snowfall in Srinagar) है. सड़कों पर बर्फबारी की वजह से यातायात पर बुरा असर पड़ा है. ऐसे में एक गर्भवती महिला को भारतीय सेना के जवानों ने अस्पताल पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश की है. यह घटना पुलवामा की है.

भारी बर्फबारी के कारण पुलवामा जिले में सभी सड़कें बंद हैं और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में परिजनों को काफी दिक्कतें हो रही थी. भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण न तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एम्बुलेंस और न ही सार्वजनिक परिवहन चल रहे थे.

पुलवामा जिले के लसीपुरा इलाके के हिलाल अहमद ने कमांडिंग ऑफिसर 44 राष्ट्रीय राइफल्स (44RR) से मदद मांगी और कहा कि उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है. सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स भी मदद के लिए आगे (Army's 44RR comes to pregnant woman rescue in jammu kashmir) आई. भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवानों ने गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया (army helped pregnant woman to reach the hospital amid heavy snowfall) है.

सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स के सहानुभूतिपूर्ण प्रयासों के लिए गर्भवती महिला के परिवार ने जवानों को धन्यवाद दिया.