सुक्खू सरकार के 7 विधायक बने मंत्री.

शिमला: चुनाव जीतने के एक महीने बाद हिमाचल में कैबिनेट का गठन हो (Himachal cabinet ministers 2023) गया है. आज सुबह 10 बजे शिमला के राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कार्यवाही का संचालन किया. (Himachal cabinet minister list)(sukhu cabinet expansion).

धनीराम शांडिल ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली. इसके बाद चंद्र कुमार ने दूसरे स्थान पर मंत्री पद की शपथ ली. तीसरे स्थान पर हर्षवर्द्धन चौहान, चौथे स्थान पर जगत सिंह नेगी ने मंत्री पद की शपथ ली. पांचवें स्थान पर रोहित ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली. अनिरुद्ध सिंह ने छठे स्थान पर और विक्रमादित्य सिंह ने सातवें स्थान पर मंत्री पद की शपथ ली. शिमला को पहली ही सूची में तीन मंत्री मिले हैं. वहीं, मंत्रियों के तीन पद अभी भी खाली हैं.

राज्यपाल ने विधायकों को दिलाई मंत्री पद की शपथ.

इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव की शपथ (Chief Parliamentary Secretary in Himachal) दिलाई. इनमें सुंदर सिंह ठाकुर, रामकुमार चौधरी, मोहन लाल ब्राक्टा, आशीष बुटेल, किशोरीलाल, संजय अवस्थी और रामकुमार को मुख्य संसदीय सचिव पद की शपथ दिलाई (Six MLA were made CPS in Himacha) गई.

शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि एकदम से कैबिनेट के गठन से पहले सीपीएस की तैनाती का फैसला लिया गया. रात को ही अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए थे. जिस वजह से सीपीएस बने विधायकों को अपने परिवारों को बुलाने का भी मौका नहीं मिला. बता दें कि इन सभी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा.

राज्यपाल ने विधायकों को दिलाई मंत्री पद की शपथ.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कैबिनेट गठन से पहले मुख्य संसदीय सचिवों ने ली शपथ, जानें कौन बना CPS