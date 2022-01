नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया (Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya) ने वर्तमान COVID-19 परिस्थितियों को लेकर देश भर के 120 एक्स्पर्ट डॉक्टर्स के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग (Talk to 120 specialist doctors) से बात की है. इस दौरान उन्होंने दिए गए सुझावों को सुना और सम्बंधित निर्देश (Listened to suggestions and related instructions) भी दिए.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है की हम सब एक कड़ी की तरह मिलकर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई का कार्य पूरा करेंगे. वहीं मंगलवार को देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है. एक दिन में मामलों की संख्या 168063 नए मामले (new cases of Corona) सामने आए हैं, जिसके बाद अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 35,875,790 पहुंच गई है.

यह भी पढ़ें- कोरोना की तीसरी लहर में घबराने की नहीं, सावधानी की जरूरत : नकवी

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में ओमीक्रोन (Omicron in India) के मामले 4,461 हो गई है. वहीं, इनमें से 1,711 लोग स्वस्थ होकर घर या विदेश लौट गए हैं. सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किये गए हैं, जो कि 1,247 मामले सामने आए हैं. इसके बाद राजस्थान में 645, दिल्ली में 546, कर्नाटक में 479 और केरल में 350 मामले दर्ज किए गए हैं.