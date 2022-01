नई दिल्ली : लगातार दो दिनों तक चली बैठक के बाद उत्तराखंड के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी (Congress Screening Committee) ने आखिरकार 70 सीटों पर आम सहमति बना ली है. इस बार हरीश रावत ने भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए (Harish Rawat also indicated to contest elections) हैं.

उत्तराखंड के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी (Congress Screening Committee) की मैराथन बैठक के बाद लगभग सभी 70 सीटों पर आम सहमति बन गई है. जिसका सुझाव पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (party's central election committee) को दिया जाएगा. उम्मीदवारों की पहली सूची शनिवार तक आने की संभावना है. दिलचस्प बात यह है कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत (Senior Congress leader Harish Rawat) ने भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई है.

रावत ने पहले दावा किया था कि वे इस बार चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं. अब वे कह रहे हैं कि अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान द्वारा किया जाएगा. हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं पहले भी यह कह चुका हूं कि जो पार्टी फैसला करेगी, मैं उसी के मुताबिक काम करूंगा. मेरे दिमाग में कुछ विकल्प हैं, जो मैंने पार्टी को बता दिए हैं. आलाकमान से जो निर्देश मिलेगा उसका पालन करूंगा.

बैठक में मौजूद पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने ईटीवी भारत से कहा कि रावत ने चुनाव लड़ने के लिए दिलचस्पी दिखाई है. हालांकि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की पसंद का खुलासा नहीं किया है. उत्तराखंड के लिए कांग्रेस सीईसी की बैठक शनिवार शाम 4 बजे होनी है. उम्मीद है कि बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की जाएगी. उत्तराखंड में पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस पीसीसी प्रमुख गणेश गोदियाल ने कहा कि दो या तीन दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तराखंड का सीएम चेहरा कौन होगा.

कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बैठक हुई, जो 9 घंटे से अधिक समय तक चली. पता चला कि 2017 के विधानसभा चुनाव में किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण दोनों सीटों से हारने के बाद हरीश रावत को इस बार सिर्फ एक सीट से टिकट मिलने की संभावना है. हालांकि पार्टी आलाकमान द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है. कांग्रेस सुमित हृदयेश को भी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जो दिवंगत कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश के बेटे हैं. सूत्रों ने बताया कि वह अपनी मां के उसी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट के इच्छुक हैं.