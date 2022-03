नई दिल्ली : केंद्र ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (Swatantrata Sainik Samman Yojana-SSSY) को जारी रखने के लिए 3,274.87 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को 2025-26 तक पेंशन (Pension to freedom fighters and their dependents) और अन्य वित्तीय लाभ दिए जाने हैं. इस योजना के तहत देशभर में 23,566 लाभार्थी शामिल हैं.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 3,274.87 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना (SSSY for the fiscal yr 2021-22 to 2025-26) और इसके घटकों को 31 मार्च, 2021 से आगे भी जारी रखने की मंजूरी दे दी है. SSSY को जारी रखने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने तैयार किया था.

बयान में कहा गया है कि यह निर्णय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद रखने और आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान उनसे प्रेरणा लेने संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. पेंशन की राशि में समय-समय पर संशोधन किया गया है और 15 अगस्त 2016 से महंगाई राहत भी दी जा रही है.

(पीटीआई-भाषा)