नैनीताल : पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' को लेकर मचे बवाल के बीच उनके नैनीताल स्थित आवास पर गोली चलाने व आग लगाने के मामले में पुलिस को सफलता मिली है. इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तलाश कर रही थी.

गौर हो कि खुर्शीद के सतखोल स्थित आवास पर सोमवार (15 नवंबर) को आगजनी-पथराव और फायरिंग की गई थी. घटना के बाद से ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में लगी थी. मौके से पुलिस को 7 गोली के खोखे और अन्य सबूत भी मिले थे. घर के केयर टेकर की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

क्यों मच रहा बवाल?

दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई पुस्तक 'सनराइज ओवर अयोध्‍या : नेशनहुड इन अवर टाइम्‍स' (Sunrise Over Ayodhya: Nationhood in Our Times) में हिंदुत्व पर टिप्पणी की है. किताब में हिंदुत्व की तुलना जिहादी ग्रुप आईएसआईएस और बोको हराम से की गई है. खुर्शीद की किताब में एक चैप्टर 'द सैफ्रन स्काई' को लेकर बवाल मचा हुआ है.

सलमान खुर्शीद के घर आगजनी और तोड़फोड़

हिंदू संगठनों ने 15 नवंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पत्थरबाजी और आगजनी की थी. बताया जा रहा है कि उपद्रवियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था और वो सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे. वहीं, घटना के बाद मौके पर मुक्तेश्वर थाना पुलिस पहुंची थी. मुक्तेश्वर के ट्यूडा में सलमान खुर्शीद का घर है.

जांच में जुटी नैनीताल पुलिस

डीजीआई कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने बताया है कि मामले में राकेश कपिल सहित 20 अन्य लोगों पर धारा 147, 148, 427, 436, 452, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. एहतियातन अब सलमान खुर्शीद के घर के आसपास पुलिस फोर्स तैनात की गई है. बताया जा रहा है कि पुलिस को घर के खिड़की और दरवाजों पर सात राउंड फायरिंग के कुछ सबूत भी मिले हैं.

केयरटेकर के परिवार से भी हुई मारपीट

केयरटेकर ने ईटीवी भारत को बताया कि प्रदर्शन के नाम पर कई लोग घर में घुसे और उनके परिवारजनों के साथ मारपीट की. साथ ही परिवार के सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दी और घर पर फायरिंग भी की है. इस घटना के बाद केयरटेकर और उसका परिवार काफी डरा हुआ है.

फेसबुक पर घटना की तस्वीरें शेयर करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा था कि, क्या मैं अभी भी गलत हूं? क्या ये हिंदुत्व हो सकता है? सलमान खुर्शीद ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अब ऐसी बहस की जा रही है. उन्होंने लिखा, 'शर्म बहुत अप्रभावी शब्द है. इसके अलावा मुझे अब भी उम्मीद है कि यदि अधिक नहीं तो कम से कम हम एक दिन एक साथ तर्क कर सकते हैं और असहमत होने पर सहमत हो सकते हैं.'

पढ़ेंः कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर आगजनी-पथराव, 'सनराइज ओवर अयोध्या' को लेकर हो रहा विरोध