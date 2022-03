आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1- बीरभूम हिंसा : बीजेपी ने की CBI जांच की मांग, रामपुरहाट जाएंगी ममता

बीरभूम हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में सियासत गरमा गई है. बुधवार को बीरभूम के रामपुरहाट पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. वहीं ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यह बंगाल है, यूपी नहीं. इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी. वह गुरुवार को बीरभूम जाएंगी. उधर, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार से गुरुवार दोपहर 2 बजे तक घटना से जुड़ी रिपोर्ट तलब की है. पढे़ं पूरी खबर.

2--केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत परियोजना उन्नति के 75 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सम्मानित करेंगे

3--एनएफएआई मशहूर गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में विशेष कार्यक्रमों की मेज़बानी करेगा

4--केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री विश्व टीबी दिवस के अवसर पर स्टेप-अप टू एंड टीबी – वर्ल्‍ड टीबी डे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - पहाड़ पर फिर 'पुष्कर राज', लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने धामी

पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई है. पुष्कर सिंह धामी के दोबारा सीएम बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं मे जबरदस्त उत्साह है. देहरादून के परेड मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण के कई लोग साक्षी बने. पढे़ं पूरी खबर.

2 - Biplobi Bharat Gallery Kolkata : पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, बीरभूम हिंसा पर बोले- दोषियों को मिले कड़ी सजा

पीएम मोदी ने बुधवार को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायकों को श्रद्धांजलि के रूप में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया. उन्होंने बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा (PM Modi Birbhum Violence) पर भी ट्वीट किया और कहा कि राज्य सरकार दोषियों को सजा जरूर दिलवायेगी. पढे़ं पूरी खबर.

3 - हैदराबाद में बिहार के 11 मजदूरों की मौत, गांव में पसरा मातम

सिकंदराबाद में भीषण अग्निकांड (Major fire in Secunderabad) में बिहार के जिन 11 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 6 छपरा के आजमपुरा गांव के रहने वाले थे. जब आग लगी थी, तब सभी मजदूर सो रहे थे. एक को छोड़कर बाकी की उम्र 23 से 35 साल के बीच थी. इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा है. पढे़ं पूरी खबर.

4 - आईएएस नियाज खान को MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की चेतावनी, बोले - सरकार जारी करेगी कारण बताओ नोटिस

फिल्म द कश्मीर फाइल (The Kashmir files)को लेकर मध्यप्रदेश के आईएएस नियाज खान के बयानों पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त नाराजगी जताई है. गृह मंत्री ने कहा कि नियाज खान अपनी सीमा लांघ रहे हैं. मैंने अभी उनके ट्वीट देखे हैं. वह किस तरह से न्यूजपेपर की कटिंग लगाकर ट्वीट कर रहे हैं. गृह मंत्री ने कहा कि अधिकारियों के लिए जो मर्यादा होती है, वह उसका उल्लंघन कर रहे हैं. सरकार इस मामले में उनको कारण बताओ नोटिस जारी करेगी. पढ़ें पूरी खबर.

5 - अशोक गहलोत पर पायलट का पलटवार, बोले मेरी सिफारिश पर सीएम के बेटे को मिला था लोकसभा का टिकट

राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शांति बनी है मगर दोनों नेता गाहे-बगाहे एक-दूसरे पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ते. पिछले दिनों सीएम गहलोत ने दावा किया था कि उनकी सिफारिश पर सचिन पायलट को मनमोहन सरकार में मंत्री बनाया गया था. इसका जवाब सचिन पायलट ने दिया. उन्होंने कहा कि सीएम के बेटे वैभव गहलोत को उन्होंने लोकसभा का टिकट दिलाया था, मगर वह चुनाव हार गए. पढे़ं पूरी खबर.

6 - 'द कश्मीर फाइल्स' पर दलित युवक ने निगेटिव कमेंट किया, दबंगों ने नाक रगड़वाई

बहरोड़ के एक दलित युवक का फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिया कमेंट गांव के दबंगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने उसका बदला अपने अंदाज में लिया (remark of Behror Dalit on The Kashmir Files). युवक से मंदिर में नाक रगड़वाई गई. पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब पुलिस जांच में जुट गई है. पढे़ं पूरी खबर.

7 - 'चिल्ड्रन मनोरंजन बैंक' के नोट लेकर ठग निकले ट्रैक्टर खरीदने, एक पुलिस के हत्थे चढ़ा

राजस्थान के भरतपुर के मेवात क्षेत्र में पुलिस ने 'चिल्ड्रन मनोरंजन बैंक' वाले नकली नोटों से ट्रैक्टर खरीदने निकले ठग को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी से 20 लाख रुपये से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए हैं. पुलिस इस गोरखधंधे में शामिल दो अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. आरोपी से मिली नोटों की गड्डी में पहला और आखिरी नोट ही असली था, बाकी 'चिल्ड्रन मनोरंजन बैंक' वाले नकली थे. पढे़ं पूरी खबर.

8 - भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, दिखाई ताकत

भारत ने बुधवार को अंडमान और निकोबार (Andaman and Nicobar) में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक (BrahMos supersonic) क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. रक्षा अधिकारी ने कहा कि लंबी दूरी की इस मिसाइल ने सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को पाया है. पढे़ं पूरी खबर.

9 - बिहार की मेडिकल छात्रा से तमिलनाडु में गैंगरेप, खुलासा कैसे हुआ? जानकर चौंक जाएंगे आप

तमिलनाडु के वेल्लोर में एक मेडिकल छात्रा का अपहरण (medical student abducted) कर पांच किशोरों द्वारा गैंगरेप का मामला सामने आया है. हालांकि इस मामले में चार किशोर गिरफ्तार (four juveniles arrested) हो चुके हैं और पांचवें की तलाश जारी है. मामले का खुलासा, छात्रा से लूटे गये पैसों के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े के बाद पुलिस पूछताछ में हुआ. पढे़ं पूरी खबर.

10 - संसद में वित्त मंत्री सीतारमण का दावा, जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियां घटी, निवेश का माहौल बना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सभा में जम्मू-कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास की बाधाओं को दूर किया गया, 250 कानून पूरी तरह से निरस्त किए गए, वहीं 137 कानूनों में संशोधन किया गया. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां आतंकवादी गतिविधियों में कमी आयी है तथा निवेश के लिए माहौल बना है. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - श्रीनगर में खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, पर्यटक बोले- स्वर्ग में हैं हम

जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन (Asias largest tulip garden) को आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया. जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव एके मेहता (J&K Chief Secretary AK Mehta) ने बुधवार को श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले छह महीनों में पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है. पढे़ं पूरी खबर.

2 - मां भारती के सपूत भगत सिंह : शहादत के 92 वर्ष बाद भी प्रासंगिक हैं क्रांतिकारी विचार, जानिए शौर्य गाथा

भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जाना भारत के इतिहास में दर्ज 23 मार्च की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1931 में क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई थी. मातृभूमि की आजादी के लिए सर्वस्व कुर्बान करने की भावना रखने वाले आजादी के दीवाने और 'रंग दे बसंती चोला' के साथ जोड़कर देखे जाने वाले भगत सिंह आज भी प्रासंगिक हैं. पढ़िए ईटीवी भारत की विशेष रिपोर्ट.

VIDEO :

3 - उत्तराखंड : धामी को बधाई देने पहुंचे योगी और शिवराज, ईटीवी भारत को दी ऐसी प्रतिक्रिया

उत्तराखंड में आज पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. वह लगातार दूसरी बार सीएम बने. इस मौके पर यूपी, एमपी, हिमाचल और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे. ईटीवी भारत ने योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान से उनकी प्रतिक्रिया मांगी. योगी ने कहा कि वह सीएम को बधाई देने आए हैं. शिवराज सिंह ने कहा कि धामी उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे. देखें वीडियो.

4 - केरल के किसानों को आकर्षित कर रहा वियतनाम का हिवेन फ्रूट 'गाक'

वियतनाम में हिवेन फ्रूट (Vietnam heaven fruit) के नाम से जाना जाने वाला गाक फल की खेती (Gac fruit cultivation in kerala) की ओर से अब केरल के किसान रूख करने लगे हैं. हालांकि, ये फल आमतौर पर वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में उगाए जाते हैं. लेकिन अब केरल के कई किसानों ने भी इस विदेशी फल की खेती शुरू कर दी है. गाक फल की खेती में सफलता की कहानियां (kerala farmers success stories in Gac cultivation) कासरगोड, कोझीकोड और मलप्पुरम जिलों के किसानों से मिली हैं. इस फल की खासियत है कि इसके पकने की प्रक्रिया के दौरान यह फल चार अलग-अलग रंग बदलता (gac changes 4 colours by the time of ripe) है. देखें वीडियो.

5 - एअर इंडिया विनिवेश क्यों हुआ, सिंधिया ने संसद में दिया जवाब, नौकरी नहीं छिनेगी

एअर इंडिया विनिवेश क्यों हुआ इस सवाल पर उड्डयन मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस नीत यूपीए सरकार को आड़े हाथों लिया. संसद में चर्चा और सवालों का जवाब देते हुए सिंधिया ने आश्वस्त किया कि टाटा के पास एअर इंडिया का स्वामित्व जाने के बाद भी एक साल तक किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं छिनेगी. उन्होंने कहा कि एक साल के बाद के समय के लिए वीआरएस जैसे विकल्पों का प्रावधान किया गया है. देखें वीडियो.

6 - सिंधिया महुआ मोइत्रा से मुखातिब, कहा- भारत में 15 फीसद पायलट महिलाएं, अन्य देशों में मात्र 5 पर्सेंट

लोक सभा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत में महिला पायलटों की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक है. उन्होंने बताया कि दुनिया के अन्य सभी देशों में, कुल पायलटों में केवल 5 फीसद पायलट महिलाएं हैं. भारत के अनुपात पर सिंधिया ने कहा कि भारत में महिला पायलटों की संख्या महिला सशक्तिकरण का एक और उदाहरण है. उन्होंने कहा कि पिछले 20-25 सालों में एविएशन इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया है. बकौल सिंधिया, पहले सिर्फ बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट होते थे, आज वो पूरी तरह से बदल चुका है. उन्होंने कहा, उड्डयन क्षेत्र में बदलाव के कारण नागरिक उड्डयन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख तत्व बन गया है. उन्होंने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना है. देखें वीडियो.