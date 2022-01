आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1 - दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में वरिष्ठ आईपीएस राकेश अस्थाना (senior IPS officer Rakesh Asthana) की नियुक्त को चुनौती देने वाली याचिका पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा. मामले में कोर्ट ने पांच जनवरी को सुनवाई की थी. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - केंद्र का राज्यों को निर्देश- रात 10 बजे तक कर सकते हैं कोविड टीकाकरण

देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को कोविड की बूस्टर डोज (precautionary dose) देने का अभियान शुरू हो गया है. इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोविड टीकाकरण केंद्रों के संचालन रात 10 बजे तक किया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

2 - 5-10 प्रतिशत मरीजों को ही भर्ती कराने की जरूरत हो रही, पर बदल सकती है स्थिति : केंद्र

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि इस बार अब तक पांच से दस प्रतिशत उपचाराधीन रोगियों को ही अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत हो रही है लेकिन अलर्ट रहना होगा. पढे़ं पूरी खबर.

3 - PM security breach : SC के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी जांच

प्रधानमंत्री की 'सुरक्षा में चूक' मामले (PM's 'security lapse' case) में शीर्ष अदालत आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनेगी. साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों से इस मामले की जांच आगे बढ़ाने से रोका है. पढ़ें पूरी खबर.

4 - सेटेलाइट से जुड़ा हाईटेक रथ, 3D स्टूडियो वाली वर्चुअल रैली, कुछ ऐसा होगा BJP का 'डिजिटल कैंपेन'

2022 का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के बीच मुख्य तौर पर डिजिटल वार (Elections are mainly digital wars between political parties) के रूप में ही लड़े जाने की तैयारी हो रही है. फिलहाल चुनाव आयोग ने तो 15 तारीख तक रैलियों और नुक्कड़ सभाओं पर पाबंदी लगाई है. इससे डिजिटल कैंपेन की जरुरत (Digital campaign needed) काफी बढ़ गई है. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.

5 - मोदी सरकार पर तंज कसने के लिए थरूर ने फिर गढ़ा नया शब्द 'ANOCRACY', जानें इसका अर्थ

कांग्रेस सांसद शशि थरूर मोदी सरकार पर अपने ही अंदाज में निशाना साधने के लिए जाने जाते हैं. वह अंग्रेजी भाषा के बड़े जानकार हैं. इसलिए मोदी प्रशासन पर तंज कसने के लिए उन्होंने कई सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी. कई बार तो उन्होंने खुद ही अंग्रेजी के नए शब्दों को गढ़ा भी है. इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है. इस बार थरूर ने 'एनोक्रेसी' (Anocracy) शब्द का प्रयोग किया (shashi tharoor new English word anocracy) है. क्या है यह शब्द, और क्या है इसका अर्थ, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

6 - बस्तर IG का दावा: कोरोना काल में बंद हुए स्कूल, तो बच्चे हो रहे नक्सली संगठन में शामिल

छत्तीसगढ़ के बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने दावा किया है कि कोरोना काल में बंद हो रहे स्कूल का फायदा नक्सली उठा रहे हैं. ये नक्सली बच्चों को बहला-फुसला कर उन्हें अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

7 - मानहानि मामले में CM शिवराज चौहान और दो अन्य को नोटिस जारी

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दो अन्य को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने उनके खिलाफ मानहानि केस दायर किया था. पढे़ं पूरी खबर.

8 - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड पॉजिटिव

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव (Rajnath Singh tests COVID positive) आई है. हालांकि, उनमें हल्के लक्षण थे. राजनाथ सिंह ने उनके संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने की अपील की है. पढ़ें पूरी खबर.

9 - Bulli Bai App : दो आरोपियों की पुलिस हिरासत 14 जनवरी तक बढ़ी

बुली बाई ऐप (Bulli Bai App) मामले में उत्तराखंड से गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि 14 जनवरी तक बढ़ गई है. मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने पांच जनवरी को उत्तराखंड से श्वेता सिंह और मयंक रावल को गिरफ्तार किया था. पढ़ें पूरी खबर.

10 - प्रधानमंत्री की सौगात, काशी विश्वनाथ मंदिर के कर्मचारियों के लिए भेजे स्पेशल जूते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर काशी विश्वनाथ धाम में तैनात सुरक्षाकर्मियों, सेवादारों और पुजारियों का दिल जीत लिया है. वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मियों और सफाईकर्मियों को अब भीषण ठंड में संगमरमर पर नंगे पांव ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए खास जूट के जूते भेजे हैं. आने वाले समय में यह सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा. उधर, बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - Union Budget Explained: केंद्रीय बजट में क्या होता है अनुदान की मांग?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) से 1 फरवरी को अगले वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च 2023 अवधि) के लिए केंद्रीय बजट पेश करने की उम्मीद (Expected to present Union Budget) है. इस साल संसद का पहला सत्र जिसे बजट सत्र भी कहा जाता है, में केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश किया जा सकता है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता कृष्णानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट.

2 - Assembly Election 2022: कांग्रेस के लिए यूपी के चुनावी 'खेल' में बने रहना मुश्किल

विधानसभा चुनाव से पहले नई पहल और विचार लेकर उत्तर प्रदेश में 'गेमचेंजर' (Gamechanger in Uttar Pradesh) के रूप में उभरने की कोशिश कर रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के प्रमुख नेता इमरान मसूद (Party leader Imran Masood) अब सपा में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं. क्या इससे कांग्रेस यूपी के राजनीति के खेल में टिक पाएगी? ईटीवी संवाददाता नियामिका सिंह की रिपोर्ट.

EXCLUSIVE :

3 - ETV भारत से बोले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, 'धर्म संसद पर चुप्पी सबको समझ आ रही'

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि धर्म संसद पर चुप्पी, सबको समझ आ रही है. यह सीधे तौर पर सरकार की संलिप्तता या कहें तो उनका संरक्षण दर्शा रहा है. ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को कानून के कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी. रैली को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को 15 जनवरी के बाद होने वाली सभी रैलियों पर रोक लगाने की घोषणा करनी चाहिए थी. उनसे बातचीत की है ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सौरभ शर्मा ने.

4 - 'रंग दे बसंती' फेम एक्टर सिद्धार्थ ने किए डबल मीनिंग वाले कमेंट, साइना ने ईटीवी भारत पर दी अपनी प्रतिक्रिया

एक्टर सिद्धार्थ का एक कमेंट सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है. अभिनेता ने मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पर डबल मीनिंग वाले कमेंट किए थे. विवाद इतना बढ़ा कि अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. विवाद बढ़ने के बाद अभिनेता ने सफाई दी है. पूरे विवाद पर साइना ने ईटीवी भारत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. क्या थे वे शब्द, जानने के लिए पढ़ें पूरी स्टोरी.

KHABAR JARA HAT KE

5 - नॉर्वे के सैनिकों को सेवा समाप्ति पर लौटाने पड़ेंगे अंडरगॉरमेंट्स

नॉर्वे की सेना में फरमान जारी किया गया है कि सेवा खत्म होने पर अपने अंडरगॉरमेंट्स बाद के सैनिकों के लिए लौटा दें. जी हां ये सच है. दरअसल कोविड के कारण सप्लाई चेन पर असर होने के कारण ऐसा किया गया है. पढ़ें पूरी खबर.