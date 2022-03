आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1- उत्तराखंड : भाजपा विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का होगा ऐलान

उत्तराखंड में सीएम फेस पर बना सस्पेंस आज खत्म हो सकता है. आज होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक (BJP Legislature Party meeting) में केंद्रीय पर्यवेक्षकों राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में उत्तराखंड के नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी पीएम किशिदा के साथ की वार्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा (Japan PM Fumio Kishida) के साथ द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर 'सार्थक' बातचीत की. जापानी पीएम किशिदा के नई दिल्ली पहुंचने से कुछ घंटे पहले जापान के समाचार पत्र निक्केइ ने खबर दी थी कि किशिदा अपनी यात्रा के दौरान भारत में अगले पांच वर्ष में 42 अरब डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा कर सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

2- अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर पहुंचा लोकतंत्र : शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah CRPF raising day) शनिवार को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए और परेड की सलामी ली. बता दें, पहली बार सीआरपीएफ की स्थापना दिवस परेड संगठन के मुख्यालय के बाहर आयोजित की गई. पढ़ें परी खबर.

3- पंजाब मंत्रिमंडल का गठन, 10 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में एक महिला समेत आम आदमी पार्टी (आप) के 10 विधायकों को शामिल किया गया. मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले हरपाल सिंह चीमा ने शपथ ली. वह लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं. हरपाल सिंह चीमा पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर.

4- मान कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, 25,000 सरकारी नौकरियों की मंजूरी

पंजाब में नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद शनिवार को कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई. सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

5- राजस्थान के सीएम गहलोत के बेटे समेत 14 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत धोखाधड़ी के आरोप में फंस गए हैं. उनके खिलाफ नासिक में एक व्यक्ति ने फ्रॉड का केस (FIR Against Vaibhav Gehlot) दर्ज कराया है. मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. पढ़ें पूरी खबर.

6- हाफिज सईद, यासीन मलिक, शब्बीर शाह पर यूएपीए के तहत कार्रवाई का आदेश

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले (Jammu Kashmir Terror Funding Case) में एनआईए कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, अलगाववादी नेता यासीन मलिक, शब्बीर शाह समेत कई के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

7- CBSE Term-1 Exam Result: नतीजे घोषित, जानें कैसे मिलेगी मार्कशीट

सीबीएसई 12वीं टर्म 1 रिजल्ट 2021 के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने 19 मार्च 2022 को कक्षा 12वीं के टर्म 1 के नतीजे घोषित कर दिए हैं. जिसे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट (CBSE official website) पर देखा जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

8- मैकाले शिक्षा पद्धति छोड़ बच्चों को भारतीय संस्कृति-परंपरा से जोड़ना होगा: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू (Vice President Venkaiah Naidu) शनिवार को तीर्थनगरी हरिद्वार दौरे पर रहे. इस मौके पर उपराष्ट्रपति नायडू ने गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में दक्षिण एशियाई देश शांति एवं सुलह संस्थान का उद्घाटन किया. नायडू ने कहा कि इस संस्थान के निर्माण का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सद्भाव, समन्वय में और बेहतर संबंध बनाए रखना है. पढ़ें पूरी खबर.

9- कर्नाटक: हिजाब पहनने वाली छात्रा ने 16 गोल्ड मेडल जीत बनाया नया कीर्तिमान

कर्नाटक से उठा हिजाब विवाद (Hijab case raised from Karnataka) पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया. हाईकोर्ट के फैसले के बाद कानूनी रूप से यह मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. लेकिन इसी बीच कर्नाटक की ही हिजाब पहनने वाली इंजीनियरिंग छात्रा बुशरा मतीन (engineering student Bushra Mateen) ने 16 गोल्ड मेडल जीतकर नया कीर्तिमान बनाया है. जो यह साबित करता है कि हिजाब पर होने वाली सियासत, कभी प्रतिभा के आड़े नहीं आ सकती. पढ़ें पूरी खबर.

10- मुख्य न्यायाधीश ने मध्यस्थता की आवश्यकता पर जोर दिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (The Chief Justice of India NV Ramana) यूएई की यात्रा पर हैं. शनिवार को मुख्य न्यायाधीश ने दुबई में 'वैश्वीकरण के युग में मध्यस्थता' (Arbitration in the era of Globalization) पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विवाद के लिए मध्यस्थता (Arbitration For International Dispute) सबसे उपयुक्त तंत्र है और सार्वभौमिक विवाद तंत्र (Universal Dispute Mechanism) विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर.

11- भाजपा ने साधा गहलोत पर निशाना, शेखावत का तंज-सीएम बेटे को बचाने में सरकार लगा देंगे!

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ महाराष्ट्र में ठगी का मामला दर्ज हुआ (Cheating case against Vaibhav Gehlot in Maharashtra) है. मामला राजस्थान में टेंडर दिलाने को लेकर है. इस पर भाजपा ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा है कि सीएम इस मामले का सच बताएं. उधर, वैभव ने आरोप नकारे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ:

SPECIAL:

1- यूपी कैबिनेट से दिखेगी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी, जानें कौन, किस पर होगा भारी

पांच राज्यों के चुनाव खत्म (Five state elections over) हो जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनावी समीक्षा और विश्लेषण में जुटी हुई है. खासतौर पर उतर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने पिछले एक सप्ताह से चल रही बैठकों में काफी विश्लेषण और मंथन किया है. इन विश्लेषणों के बाद निकले नतीजों के अनुसार ही यूपी कैबिनेट का आकार-प्रकार तय किया जाएगा. यह 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को भी रेखांकित करेगा.

2- ब्रह्मशंकर जिम्पा मान कैबिनेट के अमीर मंत्री, जानिए गरीब कौन है?

पंजाब में सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट में 10 मंत्रियों को शामिल किया है. इन मंत्रियों में 8 ऐसे हैं, जो पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं. जानिए मान मंत्रिमंडल के बारे में.. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO:

3- रांची में पुलिस वाले मना रहे थे जश्न.. तभी हुआ 'हमला..'

झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस कर्मियों के होली खेलने के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब रांची आईजी के आवास में होली खेल रहे तमाम पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया. मधुमक्खियों के हमले की वजह से पुलिसकर्मी भागते नजर आए, इस दौरान कई पुलिस अफसरों और कर्मियों को मधुमक्खियों ने अपने डंक का शिकार बना लिया. देखें वीडियो.