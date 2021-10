आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. 14 राज्यों में लोकसभा की तीन और विधानसभाओं की 30 सीटों पर उपचुनाव, दिलचस्प मुकाबला

14 राज्यों में लोकसभा की तीन और अलग-अलग राज्यों के विधानसभाओं की 30 सीटों पर शनिवार को उपचुनाव होंगे. तैयारी पूरी कर ली गई है. इनमें से कई मुकाबले काफी दिलचस्प हो गए हैं. भले ही इन परिणामों से किसी भी सरकार की सेहत पर कोई असर न पड़े, लेकिन अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले विभिन्न पार्टियों को राजनीतिक खुराक जरूर मिल जाएगी. कहां-कहां हो रहे हैं उपचुनाव, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

2. पीएम मोदी आज पोप फ्रांसिस से मिलेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह शुरू हो रही यूरोपीय यात्रा के दौरान 30 अक्टूबर को कैथोलिक ईसाई धर्म के सर्वोच्च नेता पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

3. अमित शाह का उत्तराखंड दौरा आज, करेंगे इस योजना का शुभारंभ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान वे मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे. वहीं, गृह मंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..

4. क्रूज ड्रग्स केस : आर्यन खान आज होंगे जेल से रिहा

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक और रात मुंबई की आर्थर रोड जेल में बितानी होगी, क्योंकि जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आर्यन की रिहाई के कागजात तय समयसीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुए. आर्थर रोड के जेल अधिकारी ने बताया कि आर्यन खान आज (शुक्रवार) जेल से रिहा नहीं होंगे. उन्हें कल (शनिवार) सुबह रिहा किया जाएगा. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर



कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन

पुनीत राजकुमार कन्नड़ सुपरस्टार डॉ राजकुमार के सबसे छोटे बेटे एवं केएफआई के एक प्रमुख स्टार शिवराज कुमार के छोटे भाई हैं. एक बाल कलाकार के रूप में वे 12 फिल्मों में दिखाई दिए हैं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

2. भाजपा ने सिद्ध किया, सरकारें सूबे के गरीबों के लिए होती हैं: शाह

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सरगरमी बढ़ गई हैं. कांग्रेस और सपा के मेगा शो के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है. लखनऊ में आयोजित 'मेरा परिवार-भाजपा परिवार' सदस्यता अभियान का अमित शाह ने शुभारंभ किया. इसी के सहारे बीजेपी यूपी चुनाव में अपनी रणनीतियों को धार के जुगत में लग गई. डिफेंस एक्सपो मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यूपी में सरकार परिवार की नहीं होगी. गरीब की बनाई होगी, भाजपा एक बार फिर 300 के पार जाएगी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

3. सरकार ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर को दी मंजूरी

सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधिन संगठन (EPFO) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए PF पर मिलने वाला ब्याज दर को 8.5 फीसदी करने की मंजूरी दी है. जल्द ही यह खाताधारकों के अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है. पढ़िए विस्तार से पूरी खबर.

4. आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी, कोर्ट की इन शर्तों का करना होगा पालन

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी कर दिया है. हाईकोर्ट ने पांच पन्नों का बेल ऑर्डर जारी किया है. आर्यन खान को किसी भी वक्त जेल से रिहा किया जा सकता है. आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में पिछले 25 दिनों से मुंबई की सबसे बड़ी ऑर्थर जेल में बंद हैं. बृहस्पतिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी और आर्यन के वकील की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने का फैसला सुनाया था. आर्यन खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

5. फेसबुक ने पैरेंट कंपनी का नाम 'मेटा' किया

फेसबुक ने कंपनी का नाम 'मेटा' कर दिया है. सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत उनकी कंपनी को अब नये नाम 'मेटा' के तौर पर जाना जाएगा. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

6. JioPhone Next : दिवाली से शुरू होगी बिक्री, कितने कमाल का फोन, इतनी कीमत, जानें सब कुछ

रिलायंस के JioPhone Next की लांचिंग का ऐलान कर कर दिया गया है. दिवाली के दिन यानी 4 नवंबर से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी. JioPhone Next की कीमत 6499 रुपये होगी. हालांकि ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि इसे आसान किस्तों में भी खरीदा जा सकेगा. इस रिपोर्ट से जानें कैसे JioPhone Next होगा आपका. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

7. बड़ी सफलता : भारत ने किया स्‍वदेशी लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण

भारत ने स्‍वदेशी लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण किया है. लॉन्ग रेंज बम का परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय वायुसेना की टीम ने मिलकर किया है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

8. पाक से बोल दिया है, जरूरत पड़ी तो सीमा पार भी होगी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई : राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई न सिर्फ सीमा के इस ओर की जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर उस ओर भी की जाएगी. पढ़िए विस्तार से पूरी खबर.

9. भारत ने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध 30 नवंबर तक बढ़ाया

कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत के नागरिक उड्डयन नियामक ने शुक्रवार को अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध 30 नवंबर तक बढ़ा दिया. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

10. सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड के टीके कोवोवैक्स के लिए डीसीजीआई की मंजूरी मांगी

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने आपात स्थिति में सीमित उपयोग के लिए कोविड-19 का टीके कोवोवैक्स का महाराष्ट्र में अपने मंजरी विनिर्माण स्थल पर उत्पादन करने को लेकर भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) की मंजूरी मांगी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.



1. Puneeth Rajkumar : जानें कैसे बने पुनीत राजकुमार कन्नड़ सिनेमा के 'पावर स्टार'

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. पुनीत एक टैलेंट्ड अभिनेता थे, जिन्होंने छह माह की उम्र में ही सिनेमा में कदम रख दिया था. पढ़िए पुनीत राजकुमार के 'पावर स्टार' बनने की कहानी. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर

2. दिल की नहीं मस्तिष्क की बीमारी है 'स्ट्रोक'

किसी व्यक्ति को दिव्यांग बना सकने में सक्षम 'स्ट्रोक' सिर्फ पीड़ित के मस्तिष्क को ही नहीं, बल्कि उसके शरीर के कई अंगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है. इस बीमारी के चलते हर साल दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवाते हैं. स्ट्रोक की गंभीर प्रकृति और इस समस्या की लगातार बढ़ती दर को लेकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 29 अक्टूबर को 'विश्व स्ट्रोक दिवस' मनाया जाता है. सिर्फ जागरूकता बढ़ाने के लिए ही नही, बल्कि यह एक मौका है जो लोगों को एक मंच देता है जहां वे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रोक की रोकथाम तथा उसके उपचार को आमजन की पहुंचाने से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर सकें. क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

3. NCB ऑफिसर समीर वानखेड़े पर क्यों हमलावर हैं नवाब मलिक ?

आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में जैसे ही एनसीबी की कार्यशैली की आलोचना शुरू हुई, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक आरोपों का पुलिंदा लेकर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमला बोल दिया. ट्विटर पर रोज फोटो, चिट्ठी और सर्टिफिकेट को वह बतौर सबूत पेश करते रहे. हालांकि एनसीबी का कहना है कि नवाब मलिक परसेप्शन बैटल लड़ रहे हैं. मगर मलिक इतने हमलावर क्यों हैं ? क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

4. रोम से लेकर ग्लास्गो तक G20 और COP26 की बैठकों में भारत के सामने होंगी कई चुनौतियां

G20 और COP26 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी 5 दिन के विदेश दौरे पर हैं. 2 नवंबर तक पीएम मोदी इन दो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठकों के साथ कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात कर सकते हैं. इन दोनों मंचों पर भारत के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां हैं जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

1. क्या है ये 'मेटावर्स', जिसके लिए फेसबुक ने बदला नाम ? आपके FB, Insta, WatsApp अकाउंट पर पड़ेगा असर ?

फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है, अब कंपनी को मेटा के नाम से जाना जाएगा. बहुत दिन से मेटावर्स की भी चर्चा हो रही है. आखिर क्या है ये मेटावर्स, जिसे इंटरनेट का भविष्य कहा जा रहा है. फेसबुक का नाम बदलने से आपके FB, Insta, WatsApp अकाउंट पर भी असर पड़ेगा ? इसके बारे में सबकुछ जानने कि लिए पढ़िये पूरी ख़बर

2. सिगरेट-गुटखा और खैनी के कारण 13 लाख लोग हर साल मरते हैं, सरकार तंबाकू पर ही बैन क्यों नहीं लगाती ?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 27.5 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं. हर साल करीब 5 लाख लोग मुंह के कैंसर का शिकार होते हैं. औसतन13 लाख भारतीय टोबैको से होने वाली बीमारियों को कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं. देश के अरबों रुपये इसके इलाज में खर्च हो जाते हैं. देश के सभी राज्यों में गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया है. मगर सरकार तंबाकू के उत्पादन पर ही रोक क्यों नहीं लगाती है ? क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

1. योगी के सूचना सलाहकार ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बोले- आंदोलनरत लोग किसान नहीं बिचौलिये हैं

उत्तर प्रदेश में सरकार गठन को साढ़े चार साल बीत चुके हैं. सरकार के विकास को लेकर कई दावे करती है और जनता की परेशानियां अपनी जगह हैं. साढ़े चार साल के कार्याकाल में दो वर्ष कोरोना से उपजी आपदा में बीते. स्वाभाविक है कि सरकार को इससे जूझना पड़ा. अब उत्तर प्रदेश, देश का सबसे अधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है. ईटीवी भारत ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार, वरिष्ठ स्तंभकार व आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ डॉ. रहीस सिंह से विशेष बातचीत की. पूरा साक्षात्कार देखने के लिए क्लिक करें.

2. सोनिया गांधी हमारी शुभचिंतक, यूपी में सपा को सपोर्ट, बिहार में उखाड़ फेकेंगे नीतीश सरकार : लालू

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो लोग सोनिया गांधी से मेरी बातचीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें तो सोनिया गांधी से मिलने तक का मौका नहीं मिलता. ऐसे लोगों के बारे में हम सोनिया गांधी को भी बताएंगे. क्लिक कर देखें पूरा साक्षात्कार.