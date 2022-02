आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1 - assembly election 2022 : गोवा-उत्तराखंड में वोटिंग, यूपी में भी दूसरे चरण का मतदान

14 फरवरी को तीन राज्यों में होने वाली वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए खास है. इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है. उत्तराखंड और गोवा में उसके पास दोबारा सत्ता में लौटने की चुनौती है, जबकि उत्तरप्रदेश में भी दूसरे चरण में उसे अग्निपरीक्षा से ही गुजरना है. पढ़ें पूरी खबर.

2 - आज पंजाब दौरे पर पीएम मोदी, करेंगे चुनाव प्रचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब में चुनाव प्रचार (PM Modi election campaign in Punjab) के लिए सोमवार (14 फरवरी) को जाने वाले हैं. वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने पीएम मोदी की चुनावी रैली का विरोध (Protest against PM Modi's election rally) करने का ऐलान कर दिया है. पढे़ं पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - ABG Shipyard Fraud: कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार में हुई 75 साल की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है. एबीजी शिपयॉर्ड धोखाधड़ी (ABG Shipyard Fraud) मामले में केंद्र को घेरते हुए सुरजेवाला ने कहा कि मोदी मॉडल- लूटो और भगाओ!. पढे़ं पूरी खबर.

2 - Punjab Election: दिल्ली से भाजपा चला रही थी अमरिंदर सरकार, भाई के लिए दे दूंगी जान : प्रियंका

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा (Senior Congress leader Priyanka Gandhi Vadra) ने रविवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली पंजाब सरकार को इसलिए हटाना पड़ा, क्योंकि उसे दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी चला रही थी. वहीं प्रियंका ने यूपी के सीएम योगी के उस बयान को भी खारिज कर दिया, जिसमें राहुल-प्रियंका के बीच वर्चस्व की लड़ाई की बात कही गई थी. प्रियंका ने कहा हम दोनों भाई-बहन एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, तो विवाद कहां? पढ़ें रिपोर्ट.

3 - कांग्रेस ने पंजाब चुनावों के प्रबंधन के लिए वरिष्ठों पर दांव लगाया

पंजाब में कांग्रेस सत्तासीन पार्टी है. उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सत्ता को बरकरार रखना है. वह भी तब जबकि पार्टी ने अपने पुराने नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटा दिया. नवजोत सिंह सिद्धू की चुनौती को भी पार्टी ने बड़ी ही सावधानी से नियंत्रण में रखा है. अंत में पार्टी ने मतदाताओं पर पकड़ कायम रखने के लिए दूसरे राज्यों के भी वरिष्ठ नेताओं को झोंक दिया है, ताकि कोई भी कसर बाकी न रह जाए. पढ़ें पूरी खबर.

4 - 2022 में इसरो का पहला मिशन, पीएसएलवी सी 52 का काउंटडाउन शुरू

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) साल 2022 में पहला मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है. आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष यान- पीएसएलवी सी 52 का काउंटडाउन शुरू हो गया है. 15 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे इसरो ईओएस 04 उपग्रह (isro EOS 04 satellite) का प्रक्षेपण करेगा. पढ़ें पूरी खबर.

5 - ममता ने तृणमूल कांग्रेस में सभी मौजूदा पदों को किया भंग

तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पार्टी के सभी मौजूदा पदों को भंग (निरस्त) कर दिया (mamata dissolves all existing posts in TMC). पढ़ें पूरी खबर.

6 - shilpa loan non repayment : शिल्पा और शमिता को कोर्ट में पेश होने का आदेश

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की परेशानी बढ़ सकती है. लोन रीपेमेंट के मामले में शिल्पा को कोर्ट ने समन किया है. शिल्पा के अलावा बहन शमिता शेट्टी और उनकी मां सुनंदा को भी समन (Shamita Shetty mother Sunanda Shetty court summon) जारी किया गया है. मामला 21 लाख रुपये के लोन का है. अदालत ने तीनों को 28 फरवरी को कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा है. पढे़ं पूरी खबर.

7 - UP Election 2022: मुख्तार अंसारी के खिलाफ अशोक सिंह को बीजेपी ने दिया टिकट, जानिए कौन हैं

यूपी विधान सभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के मद्देनजर भाजपा ने मऊ सीट पर अशोक सिंह को टिकट दी है. यहां से सपा गठबंधन के प्रत्याशी मुख्तार अंसारी है. अशोक सिंह और मुख्तार अंसारी की पुरानी रंजिश है. ऐसे में इस सीट पर तगड़ा घमासान होने वाला है. पढ़ें पूरी खबर.

8 - Karnataka Hijab Row: सोमवार से खुलेंगे सभी हाईस्कूल, CM बोम्मई ने शांति बहाली का जताया विश्वास

हुबली में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) ने कहा कि सोमवार से 10वीं तक के स्कूल खुलेंगे. मैंने डीसी, एसपी और स्कूल प्रशासन को शांति समिति की बैठक (peace committee meeting) आयोजित करने का निर्देश दिया है. स्थिति की समीक्षा के बाद उच्च कक्षाओं और डिग्री कॉलेज भी फिर से खुलेंगे. पढ़िए पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

यूपी : बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, पर किसकी झोली में जाएंगे बेरोजगार ?

पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की बारी है. उत्तर प्रदेश में कई सारे मुद्दों के बीच बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा (unemployment biggest factor up election) है. ये अलग बात है कि इसे जिस तरह से उठाया जाना चाहिए था, उस ढंग से इसे नहीं उठाया गया. अखिलेश ने 22 लाख रोजगार और कांग्रेस ने 20 लाख रोजगार के वादे किए हैं. भाजपा ने भी हर परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की बात कही है. वाकई में ये तो बड़े वादे हैं. पढ़िए वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा का विश्लेषण.

पंजाब विधानसभा चुनाव : सीएम उम्मीदवार के नामों का ऐलान करना सियासी मजबूरी

पंजाब में सभी प्रमुख दलों ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है. कांग्रेस ने चन्नी, अकाली दल ने सुखबीर बादल और आप ने भगवंत मान को उम्मीदवार बनाया है. दरअसल, सभी पार्टियों की मजबूरी थी कि वे सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करें. जनता और कार्यकर्ता, दोनों का दबाव था. भाजपा ने सीएम उम्मीदवार के लिए किसी नाम को आगे नहीं किया है. पढ़िए एक विश्लेषण.

Punjab Assembly Election: कुछ ही परिवारों के ईर्द-गिर्द घूमती है पंजाब की राजनीति

देश की राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद हमेशा से गर्म विषय रहा है. अधिकांश पार्टियों में परिवारवाद बढ़ रहा है. पंजाब की राजनीति भी कोई अपवाद नहीं है. पंजाब की राजनीति (politics of punjab) कुछ ही परिवारों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. ये वो राजनीतिक घराने हैं, जो कभी हावी रहे लेकिन अब उनकी शक्ति सीमित होती जा रही है. पढ़ें पूरी खबर.

EXCLUSIVE :

पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी ने कहा, आदर्श आचार संहिता में संशोधन करे चुनाव आयोग

पूर्व चुनाव आयुक्त डॉ एसवाई कुरैशी (Former Election Commissioner Dr SY Qureshi) का कहना है कि समय आ गया है, जब आदर्श आचार संहिता में संशोधन (Amendment in model code of conduct) किया जाना चाहिए. 48 घंटे के मौन की अवधि में सभी को टेलीविजन पर प्रचार (permission to advertise on television) करने की अनुमति मिलनी चाहिए. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सौरभ शर्मा की रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.

पंजाब के विकास के लिए कांग्रेस और केजरीवाल मॉडल नहीं हो सकता: जयराम ठाकुर

हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पंजाब (himachal cm on punjab tour) से लेकर उत्तराखंड में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं. जयराम ठाकुर का दावा है कि यूपी, उत्तराखंड समेत देश के पांचों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी. ईटीवी भारत (exclusive interview of himachal cm jairam) के हरियाणा ब्यूरो चीफ भूपेंद्र जिस्टू से खास बातचीत में जयराम ठाकुर ने पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव 2022 के अलावा हिमाचल से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया. देखें वीडियो.