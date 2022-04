आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

--नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे. यह संग्रहालय भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि है. स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से लिखी गई भारत की गाथा का वर्णन करता है.

-- आज संविधान निर्माता डॉ. बी. आर. आंबेडकर की जयंती है.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

J-K: पीएम के दौरे को लेकर HM मुस्तैद, 'ऑपरेशन ऑलआउट' के निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर इस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कमर कस चुका है. खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की निगरानी कर रही है. केंद्र ने जम्मू कश्मीर में एकीकृत कमान को आतंकवाद के खिलाफ चौतरफा अभियान (unified command structure for all out against terrorist) चलाने को कहा है. पढ़िए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

फूड सब्सिडी के कारण गरीबी पर लगी लगाम, 2024 तक मुफ्त अनाज पर फैसला अभी नहीं : पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार की फूड सब्सिडी स्कीम के कारण भारत में गरीबी और असमानता पर लगाम लगाने में मदद मिली है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सुनिश्चित किया कि महामारी के दौरान भी हर घर में अनाज पहुंचाया जाए. गोयल ने कहा कि लाभार्थी जनता ने सरकार का साथ दिया है. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना के सवाल पर गोयल ने कहा कि PMGKAY के तहत 2024 तक मुफ्त अनाज के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. पढे़ं पूरी खबर.

Karauli Nyay Yatra : भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या व अन्य भाजपा नेताओं को राजस्थान पुलिस ने रिहा किया

राजस्थान के करौली में न्याय यात्रा (Karauli Nyay Yatra) के माध्यम से भाजपा हिंसा का विरोध कर रही है. न्याय यात्रा में भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी पहुंचे हैं. हालांकि, करौली में रोके गए तेजस्वी सूर्या प्रशासन के विरोध में धरने पर बैठ गए. राजस्थान प्रशासन ने तेजस्वी सूर्या को हिंडौन रोड पर रोक दिया. भाजपा कार्यकर्ताओं और राजस्थान पुलिस के भिड़ने की भी खबर है. हिरासत में लिए गए तेजस्वी व अन्य भाजपा नेताओं को राजस्थान पुलिस ने मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर छोड़ दिया गया है. पढे़ं पूरी खबर.

सीताराम येचुरी बोले, बीजेपी को हराने के लिए ताकत जुटाएगी सीपीआई-एम

सीपीआई-एम के 23वें कांग्रेस में तीसरी बार महासचिव चुने गए सीताराम येचुरी ने पार्टी का एजेंडा साफ कर दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने बीजेपी को चुनाव में हराने का संकल्प लिया है. हालांकि उन्होंने 2024 के चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन की संभावना को खारिज कर दिया. पढे़ं पूरी खबर.

यूक्रेन का दावा, रूस के हमले में मारे गए 191 बच्चे, 350 से अधिक जख्मी

पिछले 49 दिनों से यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना की बमबारी जारी है. रिपोर्टस के मुताबिक रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहरों की इमारतें खंडहर हो गई हैं. इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना की बमबारी के कारण अबतक 191 बच्चे मारे जा चुके हैं, जबकि 350 से अधिक जख्मी हैं. पढे़ं पूरी खबर.

अफगान क्रिकेट टीम के फिजियोथेरेपिस्ट बने कश्मीर के डॉ सुहैल मीर

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने विश्व क्रिकेट में बेतहर मुकाम हासिल किया है. एक बार फिर एक भारतीय ने अफगान टीम के प्रमुख फिजियोथेरेपिस्ट का दायित्व संभाला है. कश्मीर के डॉ सुहैल मीर अफगान क्रिकेट टीम के फिजियोथेरेपिस्ट बने हैं. पढे़ं पूरी खबर.

'चिकेन नेक' क्षेत्र में आर्मी-BSF-SSB का विशेष अभ्यास, चीन पर नजर

चिकेन नेक, यानी जो उत्तर बंगाल और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, इलाके में सेना-बीएसएफ-एसएसबी ने एक विशेष अभ्यास अभियान किया. यह इलाका काफी संवेदनशील है और अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो इस क्षेत्र की रक्षा करना महत्वपूर्ण है. भारत, भूटान और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच एक त्रि-जंक्शन चुंबी घाटी में चीन द्वारा किसी भी आक्रामक रुख के मामले में शेष देश के लिए हमेशा कट ऑफ का खतरा होता है. पढे़ं पूरी खबर.

ममता के मंत्री को HC से राहत, सीबीआई के सामने पेशी से मिली छूट

प. बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें सीबीआई के सामने पेश होने से छूट दी है. उन पर शिक्षक भर्ती में अनियमितता बरतने का आरोप है. पढे़ं पूरी खबर.

इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है ई-सिगरेट, बढ़ जाता है इन्फेक्शन का खतरा

अगर आप ई-सिगरेट के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं. यह आपके ब्रेन, हार्ट, लंग्स और आंतों को नुकसान पहुंचा रहा है. अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि इसके उपयोग से अंगों में सूजन आ सकती है, जिसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं. इससे इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है. पढे़ं पूरी खबर.

रैली में तलवार लहराने के आरोप में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे शहर में मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Maharashtra Navnirman Sena chief Raj Thackeray) के खिलाफ एक जनसभा के दौरान तलवार लहराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पढे़ं पूरी खबर.

खरगोन : दहशत में लोग, घरों के बाहर लिखा- 'मकान बिकाऊ है'

खरगोन जिले में अब सांप्रदायिक हिंसा के कारण लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं. स्थिति यह है कि यहां लोग हर बार होने वाली सांप्रदायिक हिंसा के डर से अपना घर बार और चूल्हा चौका छोड़कर जाने को तैयार हैं. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

India-US Relations: रूस पर गहरे मतभेद, चीन पर एक जैसा रुझान

हाल ही हुई 2 प्लस 2 वार्ता में भारत-अमेरिका के बीच (India US in 2 Plus 2 talks) मौजूदा संबंध निहित हैं. जहां यह जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि रूस को लेकर दोनों देशों के बीच व्यापक अहसमति है. वहीं चीन को लेकर समझौता होना बहुत कुछ कहता है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट.

चुटकियों में मिलेगा पीएफ में जमा पैसा, जानिए एडवांस लेने के तरीके

आमतौर पर पीएफ से पैसा निकालने में तीन से चार दिन का समय लग जाता है. इससे मुश्किलें बढ़ जातीं हैं. नए नियमों के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड से एक लाख रुपये तक एडवांस निकाल सकता है. किसी मेडिकल इमरजेंसी में ये पैसा कम से कम समय में ऑनलाइन निकाला जा सकता है. पढे़ं पूरी खबर.

'मैं बार-बार बिकती रही.. वो मेरा जिस्म नोचते रहे', झकझोर देगी इस बेबस लड़की की कहानी

मोहब्बत के नाम पर धोखे की शिकार बंगाल की लड़की को कई बार बेचा गया. बिहार के एक रेड लाइट एरिया से छुड़ाई गई लड़की ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई. उसने कहा कि जिससे वह प्रेम करती थी, उसी ने उसे दिल्ली ले जाकर बेच दिया. इसके बाद उसे कई रेड लाइट एरिया ले जाया गया और जबरन धंधा कराया गया. वह बार-बार बेची गई और दरिंदों ने बार-बार जिस्म नोचते रहे...पढे़ं पूरी खबर.

भूस्खलन से पहले अलर्ट करेगा Early Warning System, ऐसे करता है काम

पहाड़ों पर भूस्खलन के कारण हर साल जान और माल का नुकसान होता है. इस नुकसान को कम करने के लिए किन्नौर जिले में दो जगह Landslide Monitoring and Early Warning System लगाए गए हैं. ये सिस्टम भूस्खलन से पहले ही अलर्ट कर देगा. इसस सिस्टम को आईआईटी मंडी (iit mandi) ने बनाया है. सेंसर से लैस ये सिस्टम मिट्टी और जमीन के नीचे होने वाली हलचल को भांपकर अलर्ट करता है, जिसके बाद सड़क पर लगे सायरन बज उठते हैं जिन्हें सुनकर सड़क से गुजरने वाले लोग या वाहन सावधान हो जाते हैं. पढे़ं पूरी खबर.

VIDEO :

त्रिकूट रोपवे हादसे से ठीक पहले का वीडियो सामने आया

झारखंड में त्रिकूट रोप वे हादसे से ठीक पहले का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे हादसे के बाद केबिन में बैठे लोग घबरा जाते हैं और भगवान को याद करने लगे हैं. देखें वीडियो.

17 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनादर करने वाले सुधर जाएं: बीजेपी प्रवक्ता

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा है कि भोर में लाउडस्पीकर पर अजान करने से छात्रों सहित हर वर्ग को परेशानी होती है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है लेकिन कुछ लोग पिछले 17 वर्षों से उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनादर कर रहे हैं. शुक्ला ने कहा कि ऐसे लोग सुधर जाएं. देखें पूरा वीडियो.