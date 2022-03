आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1- मालदीव दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर, द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर जोर

विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister Dr S Jaishankar) मालदीव की दो दिवसीय यात्रा पर शनिवार को माले पहुंचे. रविवार को वह यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. इस दौरान वह राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ चर्चा करेंगे.

2- मुंबई की 13 सड़कों पर रविवार को नहीं चलेंगी गाड़ियां, आप चाहें तो रोड पर खेल सकते हैं

मुंबई में हर रविवार को 13 सड़कें, वाहनों के लिए बंद (13 roads closed for vehicles) रहेंगी. मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे (Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey) ने जबसे शहर के पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला है, वे सोशल मीडिया पर भी बेहद सक्रिय हैं. वे अक्सर वह मुंबईकरों की समस्या जानने के लिए उनसे जुड़ते हैं.

कल की वो प्रमुख खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- केंद्र ने गरीबों को 6 महीने और दी मुफ्त राशन की राहत, सितंबर तक बढ़ाई गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है. इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana) को छह महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है. देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे.

2- जम्मू-कश्मीर : आतंकी हमले में स्पेशल पुलिस ऑफिसर की मौत, भाई घायल

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में शनिवार देर शाम अज्ञात आतंकियों ने एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) और उनके भाई पर फायरिंग कर दी. इस आतंकी हमले में एसपीओ की मौत हो गई, जबकि उनके भाई का इलाज चल रहा है. विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) की पहचान इशफाक अहमद के रूप में की गई है.

3- NIA ने पाकिस्तानी आतंकी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकवादी इम्दाबुल्लाह उर्फ ​​अली बाबर के खिलाफ भारत में घुसपैठ की गतिविधियों को अंजाम देने के प्रयास के संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने आरोप पत्र दायर किया है. एनआईए के अधिकारी ने कहा कि यह मामला बारामूला जिले के एलओसी उरी सेक्टर में भारतीय सेना द्वारा नाकाम की गई घुसपैठ की कोशिश से जुड़ा है.

4- झारखंड में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, जोनल कमांडर सहित तीन नक्सली मारे गये

झारखंड के लातेहार जिले में जंगल में पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस घटना में तीन नक्सली ढेर हो गए हैं. मृत नक्सलियों की पहचान टीएसपीसी के जोनल कमांडर जितेंद्र यादव और चंचल सिंह के रूप में की गई है. इस मुठभेड़ में एक अन्य नक्सली भी मारा गया है लेकिन अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने घटना की पुष्टि नहीं की है.

5- UP Govt 2.0: सीएम योगी का बड़ा ऐलान, तीन महीने तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है. मंत्री परिषद की बैठक के बाद सीएम ऐलान किया है कि 15 करोड़ गरीब लाभार्थियों को तीन महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा (Free ration for three months to 5 crore poor beneficiaries). इस योजना की अवधि तीन माह के लिए आगे बढ़ाई गई है. यानी अंत्योदय कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून माह तक फ्री राशन दिया जाएगा.

6- भोपाली वाले बयान पर फंसे 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, मुंबई के थाने में शिकायत दर्ज

फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपने एक बयान को लेकर मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं. डायरेक्टर का एक वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने भोपाली का मतलब होमोसेक्सुअल बताया था. बस इसी बात पर बवाल हो गया है. विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ उनके बयान को लेकर मुंबई के वर्सोवा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

7- 11 साल पुराने मारपीट मामले में दिग्विजय सिंह समेत 6 को सजा

मध्य प्रदेश में इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मारपीट और काले झंडे दिखाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रेम चंद गुड्डू को सजा सुनाई है. कोर्ट ने धारा 352 के तहत दिग्विजय सिंह सहित 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषियों को एक साल की कैद और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है. इस मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत भी दे दी है.

8- पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज : सिद्धू ने दिग्गज नेताओं के साथ की बैठक

पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जहां कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है, वहीं पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा जोरों पर है. इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. सिद्धू शनिवार को सुल्तानपुर लोधी पहुंचे और यहां उन्होंने विधायक नवतेज सिंह चीमा के आवास पर मौजूदा व पूर्व विधायकों के साथ बंद कमरे में बैठक की. बैठक में किस मुद्दे पर गहन मंथन हुआ है, इसके बारे में सिद्धू ने मीडिया के सामने कुछ नहीं बताया.

9- टीकाकरण प्रमाणपत्रों पर फिर दिखेगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर: सूत्र

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही केंद्र सरकार इन राज्यों में कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का प्रकाशन फिर से शुरू करने की योजना बना रही है. गौरतलब है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आठ जनवरी को पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में टीकाकरण प्रमाणपत्रों से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी गई थी.

10- प्राइमरी का टीचर निकला 20 कॉलेजों का मालिक, अकूत कमाई देखकर अफसर भी दंग

एक सरकारी शिक्षक जिसने अपने अब तक के कार्यकाल में अधिकतम 30 लाख रुपये से ज्यादा की सैलरी न पाई हो, उसके पास करोड़ों की संपत्ति मिली है. मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offenses Wing) द्वारा ग्वालियर में की गई छापेमारी में शिक्षक के पास आय से 1000 गुना ज्यादा संपत्ति का पता लग चुका है. कौन है यह सरकारी शिक्षक और कैसे बना अकूत संपत्ति का मालिक? जानें इस रिपोर्ट से.

11- यूक्रेन के शरणार्थियों से मिले बाइडेन, बोले- यह लोकतंत्र व कुलीन वर्गों के बीच की लड़ाई

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) ने यूक्रेन के उन शरणार्थियों से मुलाकात की, जो पोलैंड में शरण लिए हुए हैं. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोलैंड के राष्ट्रपति व उनकी टीम को धन्यवाद भी दिया. बाइडेन ने कहा कि मैं वारसॉ में पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा से मिला. मैंने उन्हें और पोलैंड के लोगों को पड़ोसियों के लिए अपने घर और दिल खोलने के लिए धन्यवाद दिया. साथ ही हमने यूक्रेन के लोगों और सरकार का समर्थन करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता पर चर्चा की.

12- RRR का कमाल, ओपनिंग डे में 257 करोड़ की कमाई, बाहुबली का रेकॉर्ड भी टूटा

बाहुबली' फेम डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) ने ओपनिंग डे में कलेक्शन के सारे रेकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. जूनियर एनटीआर (Jr NTR) और राम चरण (Ramcharan) स्टारर फिल्म 'आरआरआर' (RRR) ने रिलीज के पहले ही दिन कुल 257 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. RRR यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है.

MUST READ:

EXCLUSIVE:

1- चीन के साथ संबंध तभी सामान्य होंगे जब सीमाओं पर फौजों की तैनाती कम हो: भारत

भारत ने शुक्रवार को चीन से स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के बाकी प्वाइंट्स से पीछे हटने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति असामान्य होगी तब द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते. दरअसल, बिना किसी पूर्व आधिकारिक घोषणा के चीनी विदेश मंत्री की अचानक भारत यात्रा पर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. पूर्व राजदूत जितेंद्र त्रिपाठी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला है.

2- वीपी सिंह, मुफ्ती मोहम्मद सईद के दबाव के कारण छोड़े गए थे पांच आतंकी : आरिफ मोहम्मद खान

एक ओर फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर पिछले 15 दिनों से हंगामा मचा हुआ है. वहीं अब 1989 में हुई तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण की घटना पर भी बहस शुरू हो गई है. कई एक्सपर्ट मानते हैं कि रुबिया सईद की रिहाई के लिए 5 आतंकियों को छोड़ने के फैसले से आतंकवादियों को शह मिली. आरिफ मोहम्मद खान तब केंद्र सरकार के मंत्री थे. 33 साल पहले कश्मीर में हुई इस घटना पर केंद्र सरकार का रुख क्या था, इस बारे में ईटीवी भारत के नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश त्रिपाठी ने आरिफ मोहम्मद खान से खास बातचीत की.

3- जानिए राम नाईक ने क्यो कहा- यूपी में हो चुका है जातीय राजनीति का अंत

महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे राम नाईक (Ram Naik) का मानना है कि हालिया यूपी विधानसभा चुनावों के परिणाम से यह साबित हो गया है कि यूपी में जातीय राजनीति का अंत

4- मुफ्त राशन और शासन के एजेंडे पर 2024 का चुनाव लड़ सकती है भाजपा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट की पहली ही बैठक में राज्य में मुफ्त राशन योजना की मियाद तीन महीने बढ़ा दी है. मुफ्त राशन की योजना को कोरोना महामारी के दौरान शुरू किया गया था. बीजेपी की इस योजना को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर के रूप में देखा जा रहा है? इस योजना को 2024 तक लागू रखा जा सकता है. पढ़िए ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

VIDEO:

5- जीत की खुशी में पार्षद ने किया हवा में फायर, वीडियो वायरल

ओडिशा में बीजेडी (BJD) के एक पार्षद का हवा में फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. बीजद के वरिष्ठ नेता कैरू स्वैन (Kairu Swain) सुबर्णपुर में नगर पालिका के वार्ड नंबर नौ से चुनाव जीते. इस पर समर्थकों ने जुलूस निकाला. इसी दौरान वह जीत का जश्न मानने के लिए हवा में फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्वैन को सुबरनापुर पुलिस ने हिरासत में लिया है. देखें वीडियो.