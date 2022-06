आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

-- आज हार्दिक पांड्या हो सकते हैं भाजपा में शामिल

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

सोनिया-राहुल गांधी को ईडी का समन, कांग्रेस ने बताया बदले की राजनीति, भाजपा बोली- वे दोषी हैं

प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है. एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच में दोनों नेताओं को शामिल होने को कहा है. खबर है कि राहुल गांधी ने ईडी के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगा है. पढ़ें पूरी खबर.

बिहार सरकार कराएगी जातीय जनगणना, बोले नीतीश- सभी संप्रदाय के जातियों की होगी गिनती

बिहार में जातीय जनगणना को लेकर चल रही सर्वदलीय बैठक ( All Party Meeting On Caste Census In Bihar ) में बड़ा फैसला लिया गया है. बैठक के बाद सीएम ने ऐलान कर दिया है कि सूबे में जाति आधारित जनगणना होगी. पढ़ें पूरी खबर..

गांगुली के ट्वीट से मचा बवाल, शाह ने कहा- नहीं छोड़ा BCCI चीफ का पद

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के क्रिकेट में 30 साल पूरे हो गए हैं. उन्होंने बुधवार (1 जून) को ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं. हालांकि, इस बारे में गांगुली ने विस्तार से कुछ नहीं बताया है. पढ़ें पूरी खबर.

ममता की सलाह पर नेताजी ने छोड़ दिया पकौड़ा खाना

प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के एक नेता को वजन कम करने की नसीहत दी थी. उसका वजन 125 किलो है. ममता ने जब उनसे पूछा कि तुम क्या खाते हो, तो उसने कहा था कि वह हर रोज पकौड़ा खाता है. इस पर ममता ने कहा, 'जल्दी कंट्रोल करो, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा.' आज उस नेता ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि उसने पकौड़ा खाना छोड़ दिया. पढ़ें पूरी खबर.

साजिन वाजे बने सरकारी गवाह, अनिल देशमुख के खिलाफ देंगे गवाही !

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सचिन वाजे सरकारी गवाह बन गए हैं. सचिन वाजे पुलिस अधिकारी थे. अदालत के आदेश के बाद वाजे अब मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर बयान दे सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

बड़ी राहत : कमर्शियल गैस सिलेंडर 135 रुपये सस्ता, जानिए अब कितनी है कीमत

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 135 रुपये की कमी कर बड़ी राहत दी गई है. कीमत में यह कमी केवल कमर्शियल सिलेंडर पर की गई है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम यथावत हैं. पढ़ें पूरी खबर.

कांग्रेस नेता बृजेश कलप्पा ने छोड़ी पार्टी, कहा- पार्टी में नहीं दिखता उत्साह

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बृजेश कलप्पा 25 वर्ष से कांग्रेस से जुड़े थे. वह 2013 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के शासन के समय से लगभग एक दशक तक हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ समाचार चैनलों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और उन्होंने 6,497 बहसों में हिस्सा लिया है. पढ़ें पूरी खबर

कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच बड़ा फैसला, हिंदू कर्मचारियों का जिला मुख्यालय में होगा तबादला

कश्मीर घाटी में प्रवासी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की हो रही हत्या को देखते हुए अब उनका तबादला जिला मुख्यालय में किया जाएगा. वहीं घाटी में लगातार आतंकवादियों के द्वारा हत्या किए जाने से नाराज कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ने की धमकी दी है. पढे़ं पूरी खबर.

दुशांबे वार्ता : पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन क्षेत्रीय शांति के लिए शुभ संकेत

अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद वहां पर कई आतंकी संगठन सक्रिय हो गए हैं. इससे भारत समेत अफगानिस्तान के सात पड़ोसी देशों में खतरा उत्पन्न हो गया है. यूएन की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि यहां पर जैश और एलईटी के प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय हो गए हैं. इन खतरों से निपटने के लिए ताजिकिस्तान में इन देशों ने एनएसए स्तर पर डायलॉग आयोजित किया. इस वार्ता से क्या फायदा होगा और भारत के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, पढ़िए ईटीवी भारत के न्यूज एडिटर बिलाल भट का एक विश्लेषण.

घर खरीदने से पहले जरूरी सवालों पर करें विचार, फिर नहीं होगी लाइफ में टेंशन

घर खरीदना हर किसी का सपना होता है. अगर आप घर खरीदने की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं तो कई बातों का ध्यान रखें. घर खरीदने से पहले ठोस इनकम, आय के अन्य स्रोत, घर की अन्य जिम्मेदारियां और खर्च करने की कपैसिटी के बारे में अच्छी तरह से विचार करें. साथ ही यह भी देखें कि घर के अलावा अन्य जरूरी काम के लिए कितना खर्च करना है. अभी आप कितना ईएमआई दे रहे हैं. घर खरीदने के लिए होम लोन लेना किस बैंक से सस्ता पड़ेगा. लोन लेते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं. पढे़ं पूरी खबर.

क्या भारत में ई-सिगरेट और वैपिंग की अनुमति देनी चाहिए !

क्या वैपिंग नियमित सिगरेट पीने से कम हानिकारक है? क्या ई-सिगरेट धूम्रपान छोड़ने में मददगार हो सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो देश में तंबाकू नियमन के भविष्य के रोडमैप पर चर्चा के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने उठाये. पढे़ं पूरी खबर.