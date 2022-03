आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

-- भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों (एसडीएफ) के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये– 2022, सेशेल्स रक्षा अकादमी (एसडीए) सेशेल्स में 22 मार्च से 31 मार्च 22 तक आयोजित किया जा रहा है.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

पुष्कर सिंह धामी बनेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह ने कही ये बड़ी बात

पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) उत्तराखंड में फिर से सीएम बनेंगे. देहरादून में बीजेपी के विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है. बैठक में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला (Decision to make Pushkar Singh Dhami Chief Minister) लिया गया है. वे संभवत: 23 मार्च को नए मुख्यमंत्री पद शपथ ले सकते हैं. पढे़ं पूरी खबर.

प्रमोद सावंत ही होंगे गोवा के नये मुख्यमंत्री

गोवा में बीजेपी विधायक दल की बैठक (BJP legislature party meeting) में प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) को ही गोवा के नए मुख्यमंत्री पर के लिए चुना गया है. केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायक दल की बैठक के बाद सावंत के नाम का ऐलान किया. पढे़ं पूरी खबर.

चीन में बोइंग 737 विमान क्रैश, 133 लोग थे सवार, पीएम मोदी ने जताया शोक

चीन में बोइंग 737 विमान हादसे का शिकार हो गया है. विमान में करीब 133 लोग सवार थे. हादसा तब हुआ, जब विमान गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहा था. हादसे के बाद पहाड़ी इलाके में आग लग गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर शोक जताया (PM Modi expresses grief on china plane crash) है. पढे़ं पूरी खबर.

भारत की विदेश नीति की कई विदेशी प्रधानमंत्रियों ने प्रशंसा की है: श्रृंगला

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan Prime Minister Imran Khan) द्वारा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए सराहना किये जाने के एक दिन बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला (Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla) ने प्रतिक्रिया दी है. श्रृंगला ने सोमवार को कहा कि भारत को पहले भी अपनी विदेश नीति के लिए विभिन्न वर्गों से प्रशंसा मिली है. पढे़ं पूरी खबर.

नए विमान की खरीद के लिए टाटा की एयरबस से बातचीत

टाटा एयरलाइंस एयरबस कंपनी से चौड़े विमान खरीदने की योजना बना रही है. दोनों कंपनियों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है. एयरबस के आकार में चौड़े विमान ए-350 एक्सडब्ल्यूबी में ईंधन टैंक काफी बड़ा होता है, जिससे ये छोटे विमानों की तुलना में लंबी दूरी तय कर सकते हैं. पढे़ं पूरी खबर.

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन पर अब तक 480 करोड़ रुपये खर्च: केंद्र

राज्यसभा में एमडीएमके के सांसद द्वारा किये गए एक सवाल के जवाब में आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि आम केंद्रीय सचिवालय की बिल्डिंग नंबर- 1, 2 और 3 का तीन फीसदी काम पूरा हो चुका है, जिसमें 243 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. वहीं, इसके साथ ही सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास (central vista avenue redevelopment work) का भी 80 फीसदी कार्य खत्म हो चुका है. इसमें 441 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. पढे़ं पूरी खबर.

यूक्रेन पर रूसी हमले का भाजपा सांसद ने किया समर्थन, कांग्रेस की सख्त आपत्ति

यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण गंभीर मानवीय संकट पैदा हुआ है. लाखों नागरिकों को दूसरे देशों में भागना पड़ा है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में तटस्थ रूख अपनाया है. इसी बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हैं. कांग्रेस ने उनके इस बयान पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई. पढे़ं पूरी खबर.

Punjab Government: पंजाब में मंत्रियों को स्टाफ मिला, नहीं हुआ विभागों का बंटवारा

पंजाब में भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Government in Punjab) के मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद भी उनके पोर्टफोलियो को लेकर संस्पेंस बना हुआ है. पंजाब और इन मंत्रियों के हलकों के लोगों की नजरें भी इसी की तरफ हैं कि किस को कौन सा महकमा मिलेगा. परन्तु, पार्टी और सरकार की तरफ से इस बारे कोई फैसला नहीं किया गया है. पढे़ं पूरी खबर.

12 साल से बच्चों को भगवद गीता पढ़ा रहे मुस्लिम शिक्षक

गुजरात के सूरत जिले का एक स्कूल ऐसा है जहां मुस्लिम शिक्षक 12 साल से बच्चों को भगवद गीता पढ़ा रहे हैं. जाखवाड़ा प्राइमरी स्कूल में शाह मोहम्मद सईद युवाओं को किताबी शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

सिंधिया ने कहा- दिल्ली हवाई अड्डे की यात्री क्षमता 10 करोड़ करेंगे, 2024 तक शुरू होगा जेवर एयरपोर्ट

संसद के बजट सत्र में देश के एयरपोर्ट की पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर सवाल पूछा गया. राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि सरकार दिल्ली हवाई अड्डे की यात्री क्षमता बढ़ाकर 10 करोड़ करेगी. उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट 2024 तक शुरू होने का अनुमान है. पढ़ें पूरी खबर.

AIMIM सांसद का दावा : गडकरी ने चेताया फिर भी नहीं सुधरी सड़क

संसद के बजट सत्र में लोक सभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा (discussion and voting on demands for grants under morth) के दौरान औरंगाबाद से निर्वाचित एआईएमआईएम सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने कहा कि उन्होंने जालना रोड पर फ्लाईओवर की मांग की है. उन्होंने कहा कि गडकरी चुस्त हैं, लेकिन बाकी अधिकारी सुस्त हैं. इसका प्रमाण दो नवंबर, 2019 के एक ट्वीट से मिलता है. देखें वीडियो.

सांसद ने कहा- नितिन गडकरी स्पाइडर मैन, बिछाया सड़कों का जाल

भाजपा सांसद तापिर गाओ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को स्पाइडर मैन करार दिया. उन्होंने कहा कि गडकरी के कार्यकाल में देशभर में सड़कों का जाल बिछाया गया है. उन्होंने कहा कि संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में भी सड़कें बनाई गई हैं. अरुणाचल प्रदेश में महंगी कारों की रैली का जिक्र कर तापिर गाओ ने कहा कि पहले ऐसी बातों की कल्पना भी मुश्किल थी, लेकिन गडकरी के कार्यकाल में बनी सड़कों को देखकर उन्हें कहने में कोई संकोच नहीं है कि देशभर में सड़कों का जाल बिछा है, इसलिए यकीन होता है कि मोदी और गडकरी हैं तो सब मुमकिन है. देखें वीडियो.

स्वामी शिवानंद को पद्मश्री, दरबार हॉल में हुए नतमस्तक, प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति ने भी किया प्रणाम

किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, 'ये पता न चला कि कब ये कद हो गया, मैं तो एक पौधा था, पर आज बरगद हो गया.' ये पंक्ति राष्ट्रपति भवन में उस समय चरितार्थ होती दिखी जब पद्म सम्मान अलंकरण समारोह के दौरान स्वामी शिवानंद पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष नतमस्तक हो गए. राष्ट्रपति भवन का यह दृश्य देखकर भारत की योग संस्कृति और विनम्रता भी अभिभूत हो उठी. कहना गलत नहीं होगा कि स्वामी शिवानंद जैसे व्यक्तित्व से खुद भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी सम्मानित महसूस करती होगी. देखें वीडियो.

बुर्का पहन बुलेट चलाती हैं उजमा परवीन, बोलीं-हिजाब-नकाब के साथ कॉन्फिडेंट हूं

यूपी के लखनऊ में 'हिजाबी महिला' के नाम से मशहूर सैयद उजमा परवीन (Syed Uzma Parveen) को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मस्लिम लड़कियों-महिलाओं को हक में फैसला देगा. 'ईटीवी भारत' से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिजाब की वजह से तालीम को नुकसान पहुंचने की बात सरासर गलत है. बुलेट चलाती है. पढे़ं पूरी खबर.