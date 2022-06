आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

-- भारतीय जनता पार्टी (BJP)“Know BJP” यानी ‘भाजपा को जानो’ कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम दिल्ली स्थित 7 देशों के दूतावासों के प्रमुखों (heads of missions) से बातचीत करेंगे. इस पहल के जरिये पार्टी अपनी ऐतिहासिक यात्रा, विचारधारा, संरचना और गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी पेश करेगी.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

कानपुर: राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के दौरे के बीच दो पक्षों में बवाल, जमकर चले पत्थर-बम

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी दोनों दौरे पर हैं. इसी बीच पथराव, गोलीबारी और बमबारी से शहर में हड़कंप मच गया. बताया जाता है कि इस बवाल में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

हैदराबाद में नाबालिग के साथ गैंगरेप, पांच नाबालिगों के खिलाफ मामला दर्ज

हैदराबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है. घटना शनिवार की है. पीड़िता एक पब में पार्टी के लिए गई थी, जहां कॉलेज के छात्रों ने रेप उसके साथ किया. पुलिस ने पांच नाबालिगों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया है. पब के मैनेजर ने पुलिस को बताया कि घटना उनके परिसर में नहीं हुई है. इस मामले में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बेटा भी हिरासत में है. पढे़ं पूरी खबर.

टारगेट किलिंग के बाद पंडितों का पलायन, जम्मू में विरोध-प्रदर्शन जारी

कश्मीर घाटी में लगातार टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं ने जम्मू का रुख किया है. कई परिवार सुरक्षा की वजह से जम्मू चले गए हैं. जम्मू में पंडितों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा. वे सुरक्षा के साथ-साथ जम्मू में तबादले की भी मांग कर रहे हैं. पढे़ं पूरी खबर.

16 महीने की मासूम के यौन शोषण, हत्या मामले में माता-पिता को फांसी की सजा

महाराष्ट्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक पिता ने अपनी 16 महीने की बच्ची का यौन शोषण कर हत्या कर दी. घटना में अदालत ने पिता को घृणत कार्य करने और बच्ची की मां को हत्या में साथ देने के लिए फांसी की सजा सुनाई है. पढे़ं पूरी खबर.

जम्मू कश्मीर की स्थिति पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक

हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर में पंडितों पर बढ़ते हमले के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक अहम बैठक की. इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और राज्य के पुलिस प्रमुख हिस्सा ने हिस्सा लिया. बैठक ऐसे समय हुई जब आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में चुनिंदा ढंग से गैर -मुसलमानों, सुरक्षाकर्मियों, एक कलाकार एवं स्थानीय नागरिकों समेत एक के बाद एक कर कई लोगों की हत्या की है. पढे़ं पूरी खबर.

EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.1 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी

सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.1 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी. पढ़ें पूरी खबर.

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य का ठेका टाटा प्रोजोक्ट्स लि. को दिया गया है. कंपनी को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के डिजाइन, खरीद और निर्माण में उसके अनुभव के आधार पर अंतिम तीन कंपनियों में से से चुना गया है. पढे़ं पूरी खबर.

TMC में भाजपा नेताओं के शामिल होने पर लगा 'ब्रेक', वेटिंग लिस्ट में 'फंसे' कई नेता

पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भाजपा के कुछ सांसदों और विधायकों के पार्टी में शामिल होने के बाद अब नए नेताओं के पार्टी में आने पर फिलहाल रोक लगा दी है. पार्टी का मानना है कि चर्चा के बाद ही नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाएगा. इस वजह से भाजपा के दर्जन भर नेता वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं. पढ़िए ईटीवी भारत के संवाददाता अभिजीत ठाकुर...

कांग्रेस सांसद कार्ती चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस सांसद कार्ती चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका CBI की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी. वे वीजा स्कैम केस के आरोपी हैं. कार्ती चिदंबरम के अलावा एस भास्कर रमन और विकास मखारिया में इस केस से जुड़े दूसरे आरोपी हैं, जिनकी अग्रीम जमानत याचिका खारिज की गई है. पढे़ं पूरी खबर

कांग्रेस ने जीत ली केरल की त्रिक्काकारा विधानसभा सीट, क्रिश्चियन वोट बैंक को नहीं तोड़ सका एलडीएफ

केरल के त्रिक्काकारा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने बाजी मार ली है. यूडीएफ कैंडिडेट उमा थॉमस ने न सिर्फ एलडीएफ के दिग्गज उम्मीदवार को हराया है बल्कि 2021 के मुकाबले ज्यादा वोट भी हासिल किए हैं. पढे़ं पूरी खबर.

नेशनल हेराल्ड केस : राहुल गांधी को ED का समन, 13 जून को पेश होने को कहा

प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को फिर समन किया है. एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच के लिए 13 जून को पेश होने को कहा है. पढे़ं पूरी खबर.

सोनिया के बाद प्रियंका गांधी भी कोरोना पॉजिटिव, हुईं क्वारंटाइन

इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. पढे़ं पूरी खबर.

अमरावती-अकोला हाईवे पर वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट शुरू, 110 घंटे में 75 किमी सड़क बनेगी

महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे निर्माण को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है. यहां लोनी से माना के बीच 75 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य 110 घंटे में पूरा किया जाएगा. अब तक यह रिकॉर्ड कतर के नाम है. पढ़ें पूरी खबर

MUST READ :

EXCLUSIVE :

'कांग्रेस को अपने नेताओं के पलायन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए'

प्रद्योत बिक्रम त्रिपुरा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं. वह राज्य के प्रतिष्ठित माणिक्य परिवार से आते हैं. ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी. उन्होंने कहा कि क्योंकि कांग्रेस में उनकी नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया. उन्होंने कहा कि पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर कांग्रेस छोड़कर नेता क्यों भाग रहे हैं. उन्होंने कहा कि हेमंत सरमा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जगन रेड्डी जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ी. और उनके जाने से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है. प्रद्योत ने कांग्रेस छोड़ने के बाद 'द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रिजनल एलांयस' नाम से 2019 में एक पार्टी बनाई. उनकी पार्टी त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्स काउंसल का अप्रैल 2022 में चुनाव भी जीत चुकी है. पढ़ें पूरी खबर.

ETV भारत EXCLUSIVE : रक्षित ने रचा इतिहास, लद्दाख से कन्याकुमारी तक 218 दिन में 5200 KM पैदल तय किया सफर, मकसद Tourism के लिए Safe है India

पर्यटन (Tourism) के लिहाज से दुनियाभर में भारत (India) के बारे में फैले भ्रम 'असुरक्षित भारत'( Unsafe India) को दूर करने और पर्यावरण का संदेश देने के लिए दमोह जिले के नरसिंहगढ़ कस्बे के एक युवा ने 218 दिन में 5200 किमी सफर कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है. नरसिंहगढ़ के रक्षित श्रीवास्तव ने लद्दाख से पैदल चलना शुरू किया और लगातार 218 दिन सफर करने के बाद कन्याकुमारी में अपनी यात्रा समाप्त की. रक्षित के बाएं पैर में स्टील प्लेट लगी है. इसके बाद भी फिर भी 5 हजार किमी पैदल सफर किया. (Rakshit Shrivastav created history) (Traveling on foot from Ladakh to Kanyakumari) (Traveling 5200 km in 218 days only) (only one purpose India is safe for tourism) पढ़ें पूरी खबर.

जीडीपी ने कोरोना से पहले वाले स्तर को पार किया, इस बढ़ोतरी के क्या मायने हैं?

दो साल के कोरोना महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है. कोरोना काल में भारत समेत दुनिया के सभी देशों की जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज की गई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश की जीडीपी ने (GDP) उस स्तर को पार कर लिया है, जो कोरोना के दौर से पहले था. पढे़ं पूरी खबर.

VIDEO :

महाराष्ट्र: नागपुर में घोड़ा के डांस करने पर गिरा दूल्हा, टूटा पैर

महाराष्ट्र में नागपुर जिले के सावनेर में शादी के दौरान अजीबो गरीब घटना हुई. दूल्हा घोड़े पर सवार होकर शादी के लिए निकला. दूल्हा जिस घोड़े पर बैठा हुआ था वह डांस करने लगा. बारात में शामिल लोग उसके डांस को देखकर खुश हो रहे थे. इस बीच घोड़ा अचानक आगे का पैर उठाकर अजीबो गरीब ढंग से डांस करने लगा. दूल्हा ने खुद को सुरक्षित रखने का काफी प्रयास किया लेकिन आखिरकार गिर गया. इस दौरान उसके पैर की हड्डी टूट गयी. दूल्हे ने हार नहीं मानी. वह स्ट्रेचर पर शादी के हॉल में दाखिल हुआ. सभी रीति-रिवाजों के साथ शादी की. पढे़ं पूरी खबर.