-- BIMSTEC की आज बैठक, पीएम मोदी होंगे शामिल

-- सेना प्रमुख सुरक्षा तैयारियों का लेंगे जायजा

पिछले 31 महीनों में जम्मू-कश्मीर में दूसरे राज्यों के 34 लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी : संसद में गृह राज्य मंत्री

संसद में गृह राज्य मंत्री ने बताया है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35 ए के प्रावधान समाप्त होने के बाद दूसरे राज्यों के 34 लोगों ने जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदी. बता दें कि पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी कर दिया गया था. पढे़ं पूरी खबर.

अखिलेश ने की सहयोगी दलों के साथ मीटिंग, नहीं आए नाराज चाचा शिवपाल

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सहयोगी दलों के साथ सपा मुख्यालय में बैठक की लेकिन इस बैठक में अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव नहीं पहुंचे. पढे़ं पूरी खबर.

असम-मेघालय ने छह स्थानों पर सीमा विवाद सुलाझाया, शाह ने बताया पूर्वोत्तर के लिये ऐतिहासिक दिन

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma) ने गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) की मौजूदगी में अंतरराज्यीय सीमा मुद्दों के समाधान (resolution of interstate border issues) के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

सीवीसी के सामने 12 हजार लंबित मामले, संसदीय समिति ने उठाए सवाल

शिकायत मिलने के बाद भी सीवीसी समय पर कार्रवाई नहीं करती है. यह निष्कर्ष संसदीय समिति का है. समिति ने आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्यों लंबित मामलों का निपटारा नहीं किया गया, जबकि कई मामले तीन सालों से लंबित हैं. पढे़ं पूरी खबर.

Fire in Sariska Tiger Reserve: जंगल में लगी भीषण आग, बाघ व पैंथर सहित हजारों वन्यजीवों को खतरा

राजस्थान के सरिस्का जंगल क्षेत्र में लगी भीषण आग ( Fierce fire in Sariska Tiger Reserve) के कारण 27 बाघ-बाघिन और शावकों के साथ पैंथर, सांभर, चीता की जान पर खतरा छा गया है. इतना ही नहीं सांप, नेवले सहित हजारों की संख्या में छोटे वन्यजीवों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है. आग लगातार फैलती जा रही है. प्रशासन के सभी प्रयास भी बेअसर साबित हो रहे हैं. हालांकि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगातार आग बुझाने के काम में जुटे हैं. पढे़ं पूरी खबर.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर तीन अप्रैल को मतदान: मंत्री

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Prime Minister Of Pakistan Imran Khan) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान तीन अप्रैल को होगा. गृह मंत्री शेख राशिद (Home Minister Shekh Rashid) ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर.

पंजाब में केंद्रीय नियमों पर सांसदों में रोष, कहा- चंडीगढ़ भावनात्मक मुद्दा, फैसला वापस ले गृह मंत्रालय

कभी पीएम मोदी की सहयोगी रहीं हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार के फैसले पर ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है, और इसे गृह मंत्रालय पंजाब के अधीन करे. उन्होंने शून्यकाल में यह विषय उठाते हुए आरोप लगाया कि 'पंजाब के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है.' पढ़ें पूरी खबर.

COVID Lockdown: शंघाई में सख्त प्रतिबंध, सिर्फ कोविड जांच के लिए बाहर निकलने की अनुमति

चीन के प्रमुख शहर शंघाई (China main city Shanghai) में लॉकडाउन के पहले दिन ही कोविड मामले बढ़कर 4477 तक पहुंच गए. अब शहर में लॉकडाउन प्रतिबंधों को और सख्त (tightening of lockdown restrictions) कर दिया गया है. शंघाई शहर के पूर्वी हिस्से में रहने वाले लोगों को अपने घरों से निकलने से रोक दिया गया है. वे अपने कुत्तों को घुमाने तक के लिए बाहर नहीं निकल सकते हैं. पढे़ं पूरी खबर.

मोबाइल आधारित उधार देने वाले ऐप्स की धोखाधड़ी में महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली अव्वल

मोबाइल आधारित उधार देने वाले ऐप इन दिनों खासे चर्चा में हैं. जनवरी 2020-मार्च 2021 के बीच 2500 से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं इनमें महाराष्ट्र, बैंगलुरू, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाणा पांच अव्वल राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा केस दर्ज हैं वहीं गुजरात में केवल 56 शिकायतें दर्ज है. पढे़ं पूरी खबर.

फसलों को नुकसान पहुंचा रही है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की खपत : स्टडी

दुनिया भर में पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड का चलन बढ़ रहा है. समय बचाने और हेल्दी रहने का मंत्र मानकर लोग झटपट खाने वाले प्रोसेस्ड फूड का जमकर उपयोग कर रहे हैं. मगर इसका दूसरा पहलू यह है कि सॉफ्ट डिंक्स, नूडल्स, और प्रोसेस्ड मीट जैसे प्रोसेस्ड फूड के उपयोग से जो चक्र बन रहा है, उससे फसलों को नुकसान हो रहा है. पढे़ं पूरी खबर.

संसद में बोले कांग्रेस सांसद, भारत और पाक का संवाद जरूरी, परमाणु मुद्दों पर हो बातचीत

पिछले दिनों भारतीय मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में जा गिरी थी. इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के अलावा अन्य पहलुओं की जांच भी की जा रही है. ताजा घटनाक्रम में भूलवश फायर हुई मिसाइल को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद जरूरी है. देखें वीडियो.

'अंतरराष्ट्रीय नेता मोदी को विश्वसनीय नहीं मानते, चुनावी जीत आरएसएस की वजह से'

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. वह बिना लाग लपेट के अपनी बात रख देते हैं. ईटीवी भारत ने उनसे रूस-यूक्रेन युद्ध, भारत की उस पर प्रतिक्रिया से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की अंतरारष्ट्रीय लोकप्रियता पर सवाल पूछे. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दुनिया के नेता मोदी को विश्वसनीय नहीं मानते हैं. चुनाव में लगातार मिल रही जीत पर भी स्वामी ने कहा कि यह मोदी नहीं, आरएसएस की जीत है. पढ़िए उनका पूरा साक्षात्कार. उनसे बात की है ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सौरभ शर्मा ने.

ईटीवी भारत से बोले असम के सीएम, मेघालय के साथ सीमा समझौता दूसरों के लिए उदाहरण होगा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि असम-मेघालय सीमा विवाद का समाधान अन्य राज्यों के लिए उदाहरण होगा, जो एक-दूसरे के साथ सीमा संघर्ष का सामना कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम के साथ, सीमा विवाद पर गंभीर चर्चा चल रही है. पढ़ें पूरी खबर.

विदेश यात्रा की तैयारी है तो जरूर लें क्रेडिट कार्ड, जानें इसके फायदे

सरकार ने विदेश यात्रा पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं. अब घूमने-फिरने वाले विदेशों में सैर-सपाटा कर सकते हैं. मगर जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, वह जाने से पहले फारेन करेंसी हासिल करने की प्लानिंग भी जरूर करें. आप यह जरूर जानें कि नकद, विदेशी मुद्रा कार्ड और ट्रैवेलर्स चेक के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड से क्या फायदा मिल सकता है. पढे़ं पूरी खबर.

RIMPAC 2022 : ताइवान को लेकर अमेरिका-चीन के बीच टकराव बढ़ने की आशंका

निकट भविष्य में ताइवान मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला RIMPAC 2022 सैन्य अभ्यास इसका आधार बन सकता है, क्योंकि अमेरिका इस सैन्य अभ्यास में ताइवान की भागीदारी को सक्षम करने की कोशिश में जुटा है. पढ़िए वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट...

'रील्स' बनाने के लिए किंग कोबरा को युवक ने किया 'किस'

सोशल मीडिया पर सांपों के साथ स्टंट (Stunts with snakes on social media) करते हुए कई वायरल वीडियो (viral video of youth with snakes) आपने देखे होंगे. अब युवा पीढ़ी रील्स बनाने की दिवानी है. ऐसे ही एक युवक ने रील्स बनाने के लिए किंग कोबरा को किस करने का साहस (youth kissed cobra to make reels) दिखाया, जिसके परिणामस्वरूप उसे जेल जाना पड़ा है. देखें वीडियो