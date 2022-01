आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1- Cariappa ground NCC event : शुक्रवार को एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली (Cariappa ground NCC event) को संबोधित करेंगे. शुक्रवार को आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री एनसीसी के गार्ड ऑफ ऑनर (PM Modi NCC event address) का निरीक्षण और मार्च पास्ट की समीक्षा भी करेंगे. पढे़ं पूरी खबर.

2 - RRB NTPC results : छात्र संगठनों का 'बिहार बंद', महागठबंधन और JAP का मिला साथ

बिहार सहित देशभर में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी (RRB NTPC Protest) का मुद्दा गरमाया हुआ है. छात्रों के प्रदर्शन का बिहार केन्द्र बना हुआ है. शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा छात्रों का यह प्रदर्शन (Railway Student Protest In Bihar) तब और केन्द्र में आ गया, जब बिहार के कई जिलों में ट्रेन के इंजन और बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया. हिंसक हुए छात्रों के आंदोलन को साजिश का हिस्सा भी बताया जा रहा है, वहीं अब कई राजनीतिक दल खुलकर छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं. पढे़ं पूरी खबर.

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - Rahul Gandhi Punjab Visit: राहुल के दौरे से कांग्रेस के पांच सांसद रहे नदारद, जानें कारण

पंजाब विधानसभा मतदान (Punjab Assembly Elections) से पहले पंजाब कांग्रेस को एक के बाद एक झटका (One blow to Punjab Congress) लग रहा है. अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई है. पढ़ें पूरी खबर.

2 - एअर इंडिया विनिवेश की प्रक्रिया पूरी, टाटा समूह को सौंपा गया 'महाराजा'

एअर इंडिया को टाटा समूह को (air india hand over to tata group) सौंप दिया गया है. आज दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे और टाटा चेयरमैन चंद्रशेखर ने बयान दिया कि एअर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. बता दें कि अक्टूबर, 2021 में एअर इंडिया विनिवेश (air india disinvestment) का एलान करने के बाद सरकार ने 27 जनवरी को विनिवेश प्रक्रिया को पूरा करने का फैसला किया था. पढे़ं पूरी खबर.

3 - अमित शाह ने मथुरा में किया डोर-टू-डोर प्रचार, बोले- यूपी में फिर बनेगी भाजपा सरकार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मथुरा में घर-घर चुनाव प्रचार (Amit Shah campaign in Mathura) शुरू करने से पहले वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए. इसके बाद उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार किया. इस दौरान महिलाओं और बच्चियों ने मथुरा की तंग गलियों में स्थित अपने घरों की छत से उन पर पुष्प वर्षा की. यहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा खिलेगा कमल और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी. पढ़ें पूरी खबर.

4 - parliament budget session : all party meeting करेंगे लोक सभा स्पीकर, कांग्रेस ने भी बुलाई रणनीतिक बैठक

संसद का बजट सत्र (parliament budget session) दो भागों में होगा. पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा. इससे पहले लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक (om birla all party meeting) बुलाई है. पढे़ं पूरी खबर.

5 - टीएमसी राज्यपाल के खिलाफ 'संकल्प' प्रस्ताव लाने पर कर रही विचार, धनखड़ ने ममता पर लगाए आरोप

टीएमसी ने प. बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में संकल्प प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है. पार्टी ने उन पर राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है. हालांकि, दूसरी ओर राज्यपाल ने एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संवैधानिक दायित्वों की अवहेलना का आरोप लगाया है. पढ़ें पूरी खबर.

6 - India-Central Asia Summit: अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा, बनाई गई यह कार्ययोजना

भारत और इच्छुक मध्य एशियाई देशों के बीच संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभ्यास (Joint counter terrorism exercise) आयोजित किया जाएगा. अधिक समझ को बढ़ावा देने के लिए भारत हर साल मध्य एशियाई देशों के 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी (Hosting a 100 member youth delegation) करेगा. पढ़ें पूरी खबर.

7 - भारत में Google Maps पर प्लस कोड के साथ साझा करें घर का पता

गूगल का दावा है कि प्लस कोड (Google Maps Plus Code) अक्षांश और देशांतर पर आधारित डेटा सटीकता प्रदान करते हैं. यह सुविधा वर्तमान में केवल एंड्रॉइड (Android) पर उपलब्ध है, आईओएस (IOS) के साथ जल्द ही पालन किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

8 - Covishield Covaxin for adult population : DCGI से रेगुलर मार्केट अप्रूवल, मुफ्त टीका मिलना जारी रहेगा

कोरोना टीका- कोविशील्ड (Covishield) और कोवैक्सीन (Covaxin) को DCGI से रेगुलर मार्केट अप्रूवल मिल गया है. दोनों कोरोना टीकों को वयस्कों के प्रयोग के लिए (Covishield Covaxin for adult population) बाजार में बेचा जा सकेगा. नये औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 के तहत यह मंजूरी दी गई है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लोगों को लगाई जा रही मुफ्त वैक्सीन की प्रक्रिया जारी रहेगी. बता दें कि भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी, 2021 को की गई थी और और अब तक 160 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं. पढ़ें पूरी खबर.

9 - महाराष्ट्र : सुपर मार्केट और किराना स्टोर में उपलब्ध होगी शराब

महाराष्ट्र में जल्द ही सुपर मार्केट और किराना स्टोर में शराब उपलब्ध होगी. यह निर्णय गुरुवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में लिया गया. पढे़ं पूरी खबर.

10- वरिष्ठ कांग्रेस नेता व विधान परिषद सदस्य ने पार्टी छोड़ने का किया फैसला

कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष का नेता नहीं बनाये जाने से नाखुश (Unhappy over not being made the Leader of the Opposition) वरिष्ठ कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम (Senior Congress leader CM Ibrahim) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने पार्टी और पद छोड़ने का फैसला किया है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - कितनी जटिल है हमारी कर-व्यवस्था, क्या खत्म हो सकता है उपकर-अधिभार, समझें

भारतीय टैक्स व्यवस्था काफी जटिल मानी जाती है. भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी समेत आर्थिक मामलों के कई जानकारों ने इसे सरल करने की अपील की है. कुछ दिनों पहले पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने भी इस पर सुझाव दिया है. इनका कहना है कि सरकार को उपकर और अधिभार खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि इसका असर अंततः आम जनता पर ही पड़ता है. हालांकि, सरकार की अलग मजबूरियां हैं. उनका कहना है कि अगर सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाएगी नहीं, तो सोशल स्कीमों पर पैसे कहां से खर्च होंगे. क्या है हमारी टैक्स व्यवस्था और कितनी हैं सरकार की देनदारियां, एक विश्लेषण.

2 - पंजाब की सत्ता के पांच दावेदार, मगर जीतेगा वही, जो जीतेगा मालवा

117 सीटों वाले पंजाब में सरकार कौन बनाएगा ? पुरानी परंपरा के तहत सरकार बदल जाएगी या कांग्रेस का जादू चलेगा. आम आदमी पार्टी सत्ता के करीब पहुंचेगी या त्रिशंकु विधानसभा से सत्ता के नए सियासी समीकरण बनेंगे. अब तक पंजाब की सरकार की चाभी रखने वाले मालवा में किसका जादू चलेगा, पढ़ें यह रिपोर्ट

3 - RRB/NTPC बवाल: रिजल्ट में धांधली से धधक रहा बिहार या कोई साजिश? जानें सबकुछ

आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली (RRB- NTPC Result 2021) के आरोप में भड़का छात्रों का गुस्सा अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि इस मामले में राजनीति शुरू हो गई. छात्रों के बवाल के बाद सामने आए कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है. बताया गया है कि कई शिक्षकों ने बवाल में भड़की चिंगारी को हवा देने का काम किया था. पढ़ें पूरी खबर.

4 - UP Assembly Election: कैराना-मुजफ्फरनगर के सहारे जाट मतदाताओं को मनाने में जुटी बीजेपी

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) हर हाल में जाट मतदाताओं को अपने साथ करने की कोशिश कर रही है. इस कोशिश में पार्टी ने अपने हिंदुत्व पोस्टर बॉय संगीत सोम और सुरेश राणा (Hindutva Poster Boy Sangeet Som and Suresh Rana) को कैराना और मुजफ्फरनगर घटनाओं (Kairana and Muzaffarnagar events) को दोबारा याद दिलाना के लिए आगे किया है. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट. पढे़ं पूरी खबर.