-- केन्‍द्रीय जल शक्ति मंत्री जयपुर में 11 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे.

इमरान को बड़ा झटका, SC ने कहा- डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक

पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ खारिज किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक था. अब एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी. इमरान सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा. नौ-दस अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी. पढ़ें पूरी खबर.

रूस को UNHRC से सस्पेंड किया गया, भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया

यूक्रेन के विभिन्न इलाकों से सामने आई खौफनाक तस्वीरों ने दुनिया में खलबली मचा दी है. इसको देखते हुए रूस को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council ) से निलंबित कर दिया गया है. भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. पढ़ें पूरी खबर.

जम्मू-कश्मीर बैंक केस: ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से की पूछताछ

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ( former Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah) से प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू-कश्मीर बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की. इसको लेकर नेशनल कांफ्रेंस ने केंद्र पर निशाना साधा है. वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईडी ने मुझे 12-13 साल पुराने एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था. ईडी को मेरी जरूरत होगी तो मैं फिर से उनकी मदद करूंगा. पढ़ें पूरी खबर.

रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया, 101 मिलिट्री सामान के आयात पर लगा प्रतिबंध

भारत सरकार ने रक्षा निर्माण में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 अन्य सैन्य उपकरणों और सिस्टम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस लिस्ट में हल्के टैंक, नौसैनिक उपयोगिता हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को 101 वस्तुओं की तीसरी लिस्ट जारी की, जिसका प्रोडक्शन अब भारत में ही होगा. पढ़ें पूरी खबर.

शेयरों की खरीद में फर्जीवाड़े के आरोपी spicejet के प्रमोटर अजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली के एक व्यापारी के साथ शेयरों की खरीद में फर्जीवाड़ा (Fraud in purchase of shares) के आरोपी और spicejet के प्रमोटर अजय सिंह की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. पढे़ं पूरी खबर.

आंध्र का पूंजीगत व्यय अनुमान अवास्तविक, लक्ष्य हासिल करना मुश्किल : इंडिया रेटिंग्स

इंडिया रेटिंग्स (India Ratings) का कहना है कि आंध्र प्रदेश के बजट में अनुमानित पूंजीगत व्यय वृद्धि अवास्तविक है इसे हासिल करना मुश्किल है. एजेंसी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के लगभग 3% पर आने की उम्मीद है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता कृष्णानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट.

आंध्र प्रदेश : जगन मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा

आंध्र प्रदेश के सभी मंत्रियों ने मंत्रिपरिषद के प्रस्तावित पुनर्गठन के मद्देनजर आज अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया. पढ़ें पूरी खबर.

साइबर फ्रॉड : 'प्लेबॉय' बनने के चक्कर में युवक ने पिता के रिटायरमेंट के लाखों गंवाए

महाराष्ट्र में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां प्लेब्वॉय कंपनी का सदस्य बनने के चक्कर में एक युवक ने पिता के रिटायरमेंट में मिली लाखों की रकम गंवा दी. पढ़ें पूरी खबर.

महंगे डीजल का असर, कबाड़ियों को बोट बेच रहे कोल्लम के मछुआरे

केरल के मछुआरे परेशान हैं. एक ओर डीजल की बढ़ती कीमत उनके कारोबार को चौपट कर रही है, दूसरी ओर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर सरकार मोटा पैसा वसूल रही है. इससे परेशान मछुआरे अपनी बोट कबाड़ियों को बेच रहे हैं. केरल के कोल्लम से ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.

mosque loudspeakers : राज ठाकरे से पवार का सवाल, क्या उकसाने से रोजी-रोटी मिलेगी ?

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) सुप्रीमो राज ठाकरे पर निशाना साधा है. मस्जिदों की लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे से सवाल करते हुए पवार (ajit pawar raj thackeray mosque loudspeaker) ने पूछा, क्या लोगों को उकसाने से परेशानी खत्म हो जाएगी. गौरतलब है कि मनसे अध्यक्ष ने गत शनिवार को मस्जिदों से उच्च-डेसीबल वाले लाउडस्पीकर हटाने की वकालत की थी. पढ़ें पूरी खबर.

Raut vs Kirit : शिवसेना सांसद ने ठोकी ताल, 'जिसने युद्ध छेड़ा उसे महाराष्ट्र के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे'

शिवसेना सांसद संजय राउत और किरीट सोमैया के खिलाफ टकराव थमता नहीं दिख रहा. ताजा घटनाक्रम में राउत ने कहा है कि जिन लोगों ने युद्ध का ऐलान किया है, उन लोगों को महाराष्ट्र के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे. उन्होंने ये बातें केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहीं. राउत ने दावा किया कि उनके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है. पढे़ं पूरी खबर.

कांग्रेस में कलह : महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आपस में भिड़े सिद्धू-ढिल्लो

चुनाव में करारी हार के बाद भी पंजाब कांग्रेस में कलह जारी है. चंड़ीगढ़ में एक प्रदर्शन के दौरान सिद्धू और पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान आपस में ही भिड़ गए. पढ़ें पूरी खबर.

एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर वापस लेने का आदेश

आकार पटेल ने सीबीआई की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी. याचिका में आकार पटेल ने 30 मई तक अमेरिका की यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी थी. इस पर कोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर नोटिस वापस लेने का आदेश दिया है. पढे़ं पूरी खबर.

'कैद' में भगवान शिव, उमा बोलीं- दिलाएंगे 'आजादी', दबाव में प्रशासन

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 11 अप्रैल को रायसेन दुर्ग पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगी. यह एक विवादास्पद स्थल है. मुस्लिम समुदाय भी इस स्थल पर दावा करते रहे हैं. प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. क्या है पूरा विवाद, समझें.

Stunts On Road : बीच सड़क किया स्टंट, पुलिस ले गई थाने

तरह-तरह के वीडियो बनाने और फिर उन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कराने का क्रेज (viral video craze ) बढ़ रहा है. ऐसी ही एक कोशिश एक अप्रैल की रात कार से स्टंट कर (Stunts on the streets of Nagpur ) कुछ लड़कों ने नागपुर में की. पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, पुलिस ने वीडियो में दिख रहे सभी कारों के नंबर ट्रेस किए. वाहनों के असली मालिक का पता लगाया गया. पढ़ें पूरी खबर.

उत्तराखंड में IPL: हरिद्वार के संतों ने दनादन लगाए चौके-छक्के

पूरी दुनिया पर इस समय आईपीएल का खुमार छाया हुआ है. जैसे-जैसे आईपीएल का सीजन आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इसे लेकर लोगों की दीवानगी बढ़ रही है. उत्तराखंड के संतों के सिर पर आईपीएल का बुखार (IPL fever in uttarakhand) सर चढ़कर बोल रहा है. हरिद्वार स्थित श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े में साधु-संत भी क्रिकेट खेलते नजर (uttarakhand saints playing cricket) आए. शानदार बॉलिग एक्शन और दमदार बल्लेबाजी करते हुए हरिद्वार के इस आश्रम में देखे जा सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर.