पन्ना की धरती ने मजदूर को बनाया धन्ना सेठ

पन्ना। देश-दुनिया में बेशकीमती हीरो के लिए विख्यात मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में कब किस की किस्मत चमक जाए और कब कोई रंक से राजा बन जाए इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता. पन्ना की धरा ने कई लोगों को रातों-रात लखपति बना दिया. जिले के सरकोहा, रानीपुर, हीरापुर, टपरियन पट्टी, बजरिया कृष्णा, कल्याणपुर आदि उथली हीरा खदानों से जेम्स क्वालिटी के हीरे निकल चुके हैं. लगातार ये हीरे हीरा कार्यालय में जमा हो रहे हैं. (Emerald land made dhanna seth a labour)

मिले हीरों को नीलामी में रखा जाता हैः इन हीरों को सरकार के पास जमा कराने के बाद नीलामी में रखा जाता है. इन हीरो को खरीदने के लिए देश के कोने-कोने से हीरा व्यापारी आते हैं. हीरो की उचित बोली लगाकर उन्हें अपना बना लेते हैं. यही कारण है कि अब पन्ना जिले के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों जैसे छतरपुर, सतना, कटनी, बांदा आदि जगहों से लोग यहां आ कर हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर हीरे की खदान लगा रहे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. (Diamonds found are put up for auction)

रातोरात लखपती बना मजदूर रूपेश कुशवाहाः आज शनिवार को शनिदेव एक मजदूर के ऊपर मेहरबान हो गए. डायमंड नगरी पन्ना ने फिर एक बार एक मजदूर की किस्मत चमका दी है. यह मजदूर रातोरात लखपति बना दिया है. बता दें की मजदूर रूपेश कुशवाहा निवासी रानीबाग, टगरा पुराना पन्ना ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर पटी उथली खदान क्षेत्र में हीरे की खदान लगाई थी. जिसे चमचमाता हुआ 3.1 सेंट का उज्ज्वल किस्म का हीरा मिला. जिसे आज उसने हीरा कार्यालय में जमा किया है. इस हीरे को आने वाली हीरों की नीलामी में रखा जाएगा. हीरा मिलने से मजदूर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. इस हीरे की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी जा रही है. वही हीरा जेम्स क्वालिटी का बताया जा रहा है. जिसकी बाजार में कीमत भी अच्छी मिलती है. मजदूर ने बताया कि हीरे की नीलामी के बाद मिलने वाले पैसो से वह अपना भविष्य संवारेगा. (laborer rupesh became a millionaire overnight)