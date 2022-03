नई दिल्ली : युद्धग्रस्त यूक्रेन (Russia's Attack On Ukraine) से भारतीय नागरिकों को वापस (Evacuation Of Indians) लाने के सरकार के प्रयास जारी रहने के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) गुरुवार को विदेश मंत्रालय की परामर्श समिति (Consultative Committee Of Ministry Of External Affairs) की बैठक में विभिन्न दलों के सांसदों को भारतीयों की निकासी की स्थिति की जानकारी दी. इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi), शशि थरूर (Shashi Tharoor), आनंद शर्मा (Anand Sharma), शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi), राजद के प्रेमचंद्र गुप्ता (Premchand Gupta), भाजपा के जी वी एन नरसिंह राव (JVN Narsimha Rao) आदि ने हिस्सा लिया. इसमें विदेश मंत्री जयशंकर के अलावा मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे. बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट किया कि यूक्रेन के घटनाक्रम पर एमईए की परामर्श समिति की बैठक अभी समाप्त हुई. इस मुद्दे से जुड़े रणनीतिक और मानवीय आयामों पर अच्छी चर्चा हुई.

उन्होंने कहा कि यूक्रेन से सभी भारतीयों को वापस लाने के प्रयास के पक्ष में मजबूत एवं सर्वसम्मत फैसला लिया गया. समझा जाता है कि विदेश मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक के दौरान यूक्रेन पर रूसी हमले और भारतीयों की निकासी सहित कई विषयों पर चर्चा की गई. इस समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों एवं उनके अनुपालन के बारे में मंत्रियों, सांसदों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अनौपचारिक चर्चा करने का मंच प्रदान करना है. गौरतलब है कि सोमवार को श्रृंगला ने विदेश मामलों पर संसद की स्थाई समिति को यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने संबंधी ‘ऑपरेशन गंगा’ के बारे में जानकारी दी थी.

बैठक के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने कहा कि हम सभी एकजुट हैं. यूक्रेन पर आज सुबह विदेश मामलों की सलाहकार समिति की उत्कृष्ट में हमारे सवालों और चिंताओं पर व्यापक बातचीत और स्पष्ट प्रतिक्रियाओं के लिए विदेश मंत्री जयशंकर और उनके सहयोगियों को मेरा धन्यवाद. यही वह भावना है जिसमें विदेश नीति को चलाया जाना चाहिए. थरूर ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में खुलकर बात हुई. जब राष्ट्रीय हितों की बात आती है तो हम सभी भारतीय हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण हैं.

वहीं, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) ने अपने ट्वीट में कहा कि विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की अध्यक्षता में परामर्श समिति की बैठक में हिस्सा लिया. विदेश सचिव ने यूक्रेन की स्थिति और वहां से भारतीयों को वापस लाने के सरकार के प्रयासों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जानकारी देने के लिए उन्हें धन्यवाद तथा हमारे छात्रों को देश वापस लाने के प्रयासों में सभी एकजुट हैं.