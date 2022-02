मुंबई : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की प्रबंधक (late actor Sushant Singh Rajput’s former manager Disha Salian) रहीं दिशा सालियान की मौत (Disha Salian Death) के बारे में भ्रामक सूचना फैलाने की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नीतेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR against Union Minister Narayan Rane and son Nitesh Rane) कर लिया है.

इससे पहले महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (MSCW) ने दिशा सालियान की मौत (Disha Salian Death) के बारे में भ्रामक सूचना फैला रहे सोशल मीडिया आकउंट (allegedly making defamatory remarks about Disha Salian death) को बंद करने की मांग की थी. साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नीतेश राणे के खिलाफ इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा था.

गौरतलब है कि भाजपा नेता नारायण राणे ने जून 2020 में सालियान की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाया था. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चकणकर ने रविवार को कई ट्वीट कर कहा कि मालवणी पुलिस (मुंबई में) ने आयोग को बताया है कि सालियान के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि न तो उनके साथ दुष्कर्म हुआ था और न ही वह गर्भवती थीं. सालियान के माता-पिता ने आयोग से बेटी की मौत के बाद उसके चरित्र के हो रहे कथित हनन (character assassination of Disha Salian after death) को लेकर शिकायत की थी.

चकणकर ने कहा कि उन्होंने (मृतका के माता-पिता) सोशल मीडिया पर उनकी बेटी को लेकर गलत सूचना प्रसारित करने (spreading false info about Disha Salian on social media) को लेकर नारायण राणे, नीतेश राणे और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. अधिकारी ने दावा किया कि राणे ने दिशा के चरित्र को धूमिल किया (official claims, Rane tarnished Disha's character) और गलत दावा किया कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है.

उन्होंने बताया कि आयोग ने मालवणी पुलिस थाने से मामले पर रिपोर्ट तलब की और साथ ही नारायण राणे, विधायक नीतेश राणे और भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकात पाटिल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा. उन्होंने कहा कि आयोग ने पुलिस से उन सोशल मीडिया खातों को भी बंद करने को कहा है जिनके जरिये सालियान के खिलाफ गलत सूचना प्रसारित की जा रही है.

बता दें कि सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत द्वारा बांद्रा उपनगर स्थित अपार्टमेंट में कथित तौर पर फांसी लगाने के छह दिन पहले आठ जून 2020 को मलाड की एक बहुमंजिला इमारत से कथित तौर पर छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

