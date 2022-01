नई दिल्ली : दिल्ली के तिहाड़ जेल में 5 महीने बाद कोरोना संक्रमण (covid cases in tihar jail) के मामले सामने आने लगे हैं. जेल में बंद दो कैदी एवं छह कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं. इनमें से सभी को कोविड-19 के सामान्य लक्षण हैं और किसी की भी हालत गंभीर नहीं है. तिहाड़ की मंडोली और रोहिणी जेल (No corona cases in rohini and mandoli jail) से अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमण का कोई केस सामने नहीं आया है.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इससे जेल भी अछूता नहीं बचा है. तिहाड़ जेल सूत्रों ने बताया कि उनके जेल के दो कैदियों के साथ 6 जेल कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं. इन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है. जेल प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से ही कैदियों के परिजनों से मुलाकात को भी बंद कर दिया है. संक्रमण के यह सभी मामले तिहाड़ जेल से सामने आए हैं. रोहिणी और मंडोली जेल से अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है.

तिहाड़ जेल सूत्रों का कहना है कि जेल में कोरोना संक्रमण से कैदियों को बचाने के लिए तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं. यहां पर आने वाले नए कैदियों की जांच की जा रही है और उन्हें आइसोलेट भी किया जा रहा है. तिहाड़ जेल में आखिरी कोरोना संक्रमण का मामला बीते जुलाई महीने (last corona case reported in july in tihar jail) में आया था. इसके बाद से जेल में कोरोना संक्रमण का कोई केस सामने नहीं आया था. लगभग 5 महीने के बाद यह मामले सामने आए हैं.