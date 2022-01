नई दिल्ली: देश में शुक्रवार को गुरुवार के मुकाबले कोरोना के 16,785 ज़्यादा मामले आए हैं, कल कोरोना वायरस के 2,47,417 मामले आए थे. वहीं आज 2,64,202 नए मामले आए और 1,09,345 रिकवरी हुईं.

एक्टिव केस बढ़कर 12 लाख 72 हजार 73 हुए

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 12 लाख 72 हजार 73 हो गई है. वहीं, इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4 लाख 85 हजार 350 हो गई है. आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को एक लाख 9 हजार 345 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3 करोड़ 48 लाख 24 हजार 706 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं.फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 12,72,073 है. पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 315 लोगों ने जान गंवाई है. अबतक देश में कोरोना की वजह से अबतक 4,85,350 लोगों की जान गई है.

अबतक 155 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गईं

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 155 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं. कल 73 लाख 8 हजार 669 डोज़ दी गईं, जिसके बाद अबतक वैक्सीन की 155 करोड़ 39 लाख 81 हजार 819 डोज़ दी जा चुकी हैं.

देश में अब तक ओमिक्रोन के 5488 केस दर्ज

देश में अब तक ओमिक्रोन वेरिएंट से 5 हजार 753 लोग संक्रमित हो चुके हैं. सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हैं.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कोरोना पॉजिटिव

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि शुरुआती लक्षण देखते ही मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई. सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और होम क्वारंटाइन में हूं. उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं जो मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर अपना टेस्ट कराएं.

छत्तीसगढ़ में डरा रहा कोरोना

छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार लोगों को डरा रही है. विशेषज्ञ अब इसे कोरोना की तीसरी (corona third wave in chhattisgarh) लहर मान रहे हैं. प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है. लगातार इंफेक्शन फैलता जा रहा है. प्रदेश में एक दिन में कुल 6 हजार से ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हुई है. वहीं ओमीक्रोन के केस की बात करे तो प्रदेश में 5 केस अब तक ओमीक्रोन के दर्ज किए गए हैं. छत्तीसगढ़ में आज 63 हज़ार 221 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया जिसमें 6015 लोग संक्रमित मिले हैं वहीं प्रदेश में आज 7 (death due to corona in chhattisgarh) की मौत कोरोना से हुई है.

इन जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान

रायपुर में आज सबसे ज्यादा 2020 संक्रमित मरीज मिले हैं. इसके अलावा दुर्ग में 673 , बिलासपुर में 459 , रायगढ़ में 454 संक्रमित मरीज मिले हैं. प्रदेश में कोरोना तीसरी लहर लगातार तेजी से फैल रही है. तेजी से लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं. प्रदेश में टोटल संक्रमित मरीजों की संख्या 28 हज़ार 797 हो गई है.

7 लोगों की हुई कोरोना से मौत

प्रदेश में आज 7 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. मौत का यह बीते 6 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है. 6 जिलों में कोरोना से मौत दर्ज की गई है.