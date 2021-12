नई दिल्ली : भारत में कोविड-19 (Covid-19 in India) के एक दिन में 5,326 नए मामले (new cases of Corona) सामने आने के बाद संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 3,47,52,164 हो गई है. वहीं, 24 घंटे में 453 मरीजों ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया है. जिसके बाद मृतकों की संख्या 4,78,007 पर पहुंच गई है. यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में 8,043 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमण (Corona infection in india) से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 3,41,95,060 हो गई है. जबकि 79,097 लोग अब भी उपचाराधीन हैं.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 146.42 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 17.38 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं. केंद्र सरकार के व्यापक टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 1,38,34,78,181 लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बताया कि भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के लिए 10,14,079 सैंपल टेस्ट किए गए. वहीं, कल कुल 66,61,26,659 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं.

वहीं, भारत में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन (Corona new variant Omicron) के अभी तक 200 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 77 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं या देश छोड़कर चले गए. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी. महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमीक्रोन स्वरूप के 54-54 मामले सामने आए हैं, जबकि तेलंगाना में इस स्वरूप के 20, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15 और गुजरात में 14 मामले सामने आए हैं.