जमुई: टाउन थाना में पदस्थापित एक सिपाही ने शनिवार को घरेलू विवाद में अपने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली. गोली चलने की आवाज सुन परिजन जैसे ही रूम में पहुंचे तो देखा कि सिपाही खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है. आनन फानन में परिजन घायल सिपाही को सदर अस्पताल ले गए जहां से डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया. लेकिन पटना ले जाते समय रास्ते में ही सिपाही की मौत हो गई. सिपाही की पहचान बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर गांव निवासी कृष्णदेव चौधरी के पुत्र गुंजन कुमार के रूप में हुई है. (Constable commits suicide by shooting himself in Jamui) (suicide due to domestic dispute in Jamui) (Jamui suicide news)

जमुई में सिपाही ने गोली मारकर की आत्महत्या: सिपाही द्वारा सर्विस रिवॉल्वर से खुदको गोली मार लेने की सूचना पुलिस को दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही टाउन थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं. गुंजन कुमार टाउन थाने में सिपाही के पद पर पदस्थापित थे और किराए के मकान पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे.

घरेलू विवाद में सर्विस रिवाल्वर से सिर में मारी गोली: सूत्रों के अनुसार सिपाही का अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी बात से नाराज होकर शनिवार को अपने सर्विस रिवाल्वर से उन्होंने अपने सिर में गोली मार ली. गोली चलने की आवाज और सिपाही की पत्नी की चिखने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना टाउन थाना को दी गयी. टाउन थानाध्यक्ष मौके पर पहुंच और सिपाही को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉ जेके चौधरी और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ नौशाद अहमद द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सिपाही की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया था.

"गुंजन नाम के सिपाही ने खुदको गोली मार ली है. टीम मौके पर आ रही है. घटना का कारण क्या है ये अब तक पता नहीं चल सका है. सिपाही रात को गश्ती पर थे."- राजीव तिवारी, थाना प्रभारी जमुई