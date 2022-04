अयोध्या : उत्तर प्रदेश में श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या (Ayodhya, the holy city of Shri Ram in Uttar Pradesh) में चैत्र रामनवमी मेले की शुरुआत (Chaitra Ramnavami Mela begins in Ayodhya) हो चुकी है. मेले को देखते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में रामलला का दर्शन करने वाले भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है. 16 अप्रैल तक रोजाना दोपहर 12:30 से 2:30 के बीच श्रद्धालुओं को रामलला को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में उपलब्ध होगा. यह सेवा पूरी तरह से निशुल्क रखी गई है. ट्रस्ट का मानना है कि इस सेवा के शुरू होने से राम भक्तों को भगवान का प्रसाद पाने में आसानी होगी. पहले दिन बड़ी संख्या में रामलला का दर्शन करने आए राम भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया.

लखनऊ से आई महिला श्रद्धालु कंचन दुबे ने बताया कि उन्हें संतों से जानकारी मिली कि रामलला का प्रसाद वितरित हो रहा है. इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण किया. उन्हें आनंद आया और पुण्य की प्राप्ति हुई है. इस तरह के प्रयासों से श्रद्धालुओं को न सिर्फ भोजन प्रसाद उपलब्ध होगा बल्कि रामलला की विशेष कृपा भी उन्हें मिलेगी. ट्रस्ट का यह प्रयास सराहनीय है.

पढ़ें : संघ प्रमुख भागवत ने कहा- हिंदू और 'भारत भक्त' के रूप में लौटेंगे कश्मीरी पंडित

ट्रस्ट से जुड़े महाराज धरेश्वर ने बताया कि ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों को रामभक्तों को रामलला का प्रसाद ग्रहण कराने की इच्छा थी. इसलिए यह सेवा शुरू की गई है. श्रद्धालुओं को पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल और हलवा प्रसाद के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रसाद वितरण की यह योजना 16 अप्रैल तक चलेगी. उन्होंने कहा कि रामलला की कृपा होगी तो लंबे समय तक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलेगा. प्रत्येक पंक्ति में 300 लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था की गई है.