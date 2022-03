ऊना: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव (anurag thakur on akhilesh yadav) के ईवीएम वाले बयान पर पलटवार किया है. ऊना दौरे पर पहुंचे अनुराग ठाकुर (anurag thakur on una tour) ने कहा कि अखिलेश यादव यह समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता उनको गंभीरता से नहीं ले रही. समाजवादी पार्टी के पहली सूची में जेल और बेल के प्रत्याशी शामिल किए गए थे. चुनाव में समाजवादी पार्टी का पहले वाला ही चाल, चरित्र और चेहरा नजर आया है.

वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (anurag thakur on mamta banerjee) पर भी निशाना साधा है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले भी विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर चुकी हैं, जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी. आने वाले समय में भी ममता बनर्जी चाहे जितने मर्जी विपक्ष को एकजुट कर लें, पूरा विपक्ष भी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता.

ममता बनर्जी पर अनुराग ठाकुर का निशाना

अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव नई हवा, नई सपा की बात करते थे, तो उन्होंने इसके जवाब में पहले ही कहा था कि वही हवा है, वही सपा है, जिससे जनता खफा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव 8 मार्च से ही ईवीएम को बेवफा साबित करने पर तुल गए हैं और अपनी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं.

अनुराग ठाकुर (information and broadcasting minister anurag thakur) ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा जा रहा है. वर्ष 1990 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार (information and broadcasting minister on up election) रिपीट नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के कानून पसंद शासन को उत्तर प्रदेश की जनता ने विजय का आशीर्वाद दिया है.