नई दिल्ली : कांग्रेस ने गुजरात में प्रस्तावित पार-तापी नर्मदा लिंक परियोजना (Proposed Par-Tapi Narmada Link Project in Gujarat) को आदिवासियों के हितों के विरूद्ध (Par-Tapi Narmada Link Project against the interests of tribals) करार दिया है. कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि इस परियोजना को पूरी तरह रद्द किया जाना (congress demands to cancel the narmada link project) चाहिए. मुख्य विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि इस परियोजना को रद्द किए जाने तक वह अपना आंदोलन जारी रखेगी.

कांग्रेस प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने प्रदेश के कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गुजरात में पार-तापी नर्मदा लिंक परियोजना के खिलाफ आदिवासी नेताओं ने आंदोलन (Movement against Par-Tapi Narmada Link Project) चलाया. जब भाजपा को लगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान हो जाएगा तो फिर इसे स्थगित करने की घोषणा की गई. यह घोषणा सरकार ने नहीं की, बल्कि उसकी जगह भाजपा के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने की. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन चंद पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए हजारों आदिवासी परिवारों को नुकसान पहुंचाने की कोई बात करेगा तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे.

गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुखराम राठवा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आदिवासी हितों के खिलाफ (BJP govt against tribal interests) काम कर रही है, जिसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं. इस परियोजना को रद्द किए जाने तक आंदोलन किया जाएगा. कांग्रेस विधायक अनंत पटेल ने कहा कि इस परियोजना को रद्द करने के लिए सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि गुजरात प्रदेश भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासियों के कड़े विरोध के बाद पार-तापी नर्मदा नदी संपर्क परियोजना पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला (central govt decided not to proceed Par-Tapi Narmada Link Project) किया है. दक्षिणी गुजरात के जिलों के आदिवासी समुदाय के लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं.

(पीटीआई-भाषा)