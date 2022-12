देखें वीडियो.

कटिहार: गंगा पुल निर्माण करा रही डीबीएल कंपनी की मालवाहक जहाज गंगा नदी में पलट (DBL company cargo ship overturned in Ganga river) गई है. साहिबगंज और मनिहारी के बीच गंगा पुल निर्माण करा रही कंपनी दिलीप बिल्डकॉन कंपनी (डीबीएल) की मालवाहक जहाज गंगा किनारे संतुलन खो दी. मिली जानकारी के अनुसार मालवाहक जहाज पर सीमेंट लोड था और बिहार के मनिहारी जा रहा था. ड्राइवर की खोजबीन जारी है. (Cargo ship capsized in river Ganga in Katihar)

कटिहार में मालवाहक जहाज गंगा में समाया: घटना की सूचना के बाद मनिहारी थाना पुलिस घटनास्थल पहुंच चुकी है. लेकिन इस हादसे के बारे में कोई भी प्रशासनिक महकमा कुछ भी जानकारी देने से परहेज कर रहा है. मनिहारी और झारखंड के बीच गंगा नदी के बीच ये हादसा हुआ है. बीच मझधार में गंगा नदी मे मालवाहक जहाज अनियंत्रित हो गया. अनियंत्रित होने से जहाज पर लोडेड ट्रक पानी मे लड़खड़ाकर गिर पड़े और पानी में समा गए. कंस्ट्रक्शन मैनेजर भानु ने कहा कि एक ड्राइवर की खोजबीन जारी है. कुहासा अधिक है, जिससे खोजने में परेशानी हो रही है. घटना सुबह 8 बजे की बतायी जा रही है.

"एक ड्राइवर की खोज की जा रही है. कुहासा के कारण परेशानी हो रही है. घटना सुबह 8 बजे घटी थी."- भानु, कंस्ट्रक्शन मैनेजर

दो लोग लापता: बताया जाता है कि ट्रक पर सो रहे दो ट्रक चालक भी जिंदा पानी मे दफन हो गये. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. दरअसल सोहनपुर दियारा में डीबीएल कंपनी के लोडिंग पॉइंट से यह जहाज मनिहारी के लिए रवाना हुई थी. बीच गंगानदी में डिसबैलेंस हो गयी. गौरतलब है कि डीबीएल कंपनी कटिहार में इन दिनों सड़क निर्माण कार्य कर रही है. घटना झारखंड सीमा क्षेत्र से जुड़ी है, लिहाजा साहेबगंज की ओर से प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं.