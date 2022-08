रायपुर: छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ते रोजगार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन बिना किसी हंगामे के खत्म (BJYM Protest in Raipur) हो गया. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश के अलग अलग जिलों से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे. जिन्होंने बघेल सरकार के खिलाफ हमला बोला. प्रदर्शनकारी सीएम हाउस के करीब तक पहुंच गए थे. यहां बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन खत्म हो गया. इस दौरान रास्ते में कई जगह पर भाजयुमो कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं ने बैरिकेड्स तोड़े. रायपुर विधायक बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत सहित कई सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया. फिर इनके नाम पते नोट कर इन्हें छोड़ दिया गया.

भाजयुमो का विरोध प्रदर्शन खत्म

भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की बघेल सरकार को चेतावनी: BJYM अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने प्रदर्शन के दौरान बघेल सरकार को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि दिसंबर तक सरकार सबी वैंकेसी को भरे और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करें. उन्होंने कहा कि इसके लिए बघेल सरकार को तीन महीने का अल्टीमेटम देते हैं. नहीं तो उसके बाद फिर बढ़ा आंदोलन होगा. सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ छत्तीसगढ़ के सभी बड़े आला नेता मौजूद रहे. इनमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद रहे. बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल युवा कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर नारे लगाते दिखे.

छत्तीसगढ़ में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के खिलाफ प्रदर्शन: बीजेपी नेताओं का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है. प्रदेश में अपराध का ग्राफ भी बढ़ गया है. महिलाएं और यहां के निवासी अपराध से परेशान हैं.

भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या

प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेता

ये भी पढ़ें: बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी की मशाल रैली, डी पुरंदेश्वरी ने थामी कमान

तेजस्वी सूर्या ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना : तेजस्वी सूर्या ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा. उन्होंने बघेल सरकार को कहा कि ''pack your bags and leave your house इस सरकार में हर प्रकार का माफिया राज चल रहा है. सरकार के हर विभाग और सभी मंत्रालय में माफिया राज है. भ्रष्ट सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह प्रदर्शन है. मैं भूपेश बघेल ( bhupesh goverment ) को चेतावनी देता हूं कि your time is up अब आप का समय समाप्त हो चुका है. आपकी सरकार को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर युवा संकल्प ले चुका है.''