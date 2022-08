रायपुर : छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजयुमो का बड़ा प्रदर्शन (BJYM protest in Raipur) है. इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या (BJYM National President Tejasvi Surya ) सुबह रायपुर पहुंचे. वहीं लाखों की संख्या में युवा बस ट्रेन के माध्यम से रायपुर पहुंचे हैं. राजधानी रायपुर में एक लाख से ज्यादा युवा मोर्चा और बीजेपी के सदस्य जुटने की उम्मीद है. भाजपा युवा मोर्चा (Chhattisgarh bjp protest ) शहर के अलग अलग स्थानों से रैली निकालकर सीएम हाउस घेरने के लिए निकलेगी. प्रशासन ने भी युवाओं को रोकने के लिए चौक चौराहों पर कड़े इंतजाम कर रखे हैं. कचहरी चौक , कोतवाली चौक , शास्त्री बाजार जैसे स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर उसे बंद कर दिया गया है.

छत्तीसगढ़ में भाजयुमो का प्रदर्शन

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, देखें डेट

तेजस्वी सूर्या ने भूपेश बघेल को दी चेतावनी : तेजस्वी सूर्या ने सीएम भूपेश बघेल को चेतावनी देते हुए कहा कि '' pack your bags and leave your house इस सरकार में हर प्रकार का माफिया राज चल रहा है. सरकार के हर विभाग हर मिनिस्ट्री में माफिया राज है. भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा राजधानी में बड़ा आंदोलन करने जा रही है. बेरोजगार युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए मैं आज रायपुर आया हुआ हूं. भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी आज रायपुर में मौजूद हैं. छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से लाखों संख्या में युवा आज रायपुर आए हुए हैं. मैं भूपेश बघेल (cm bhupesh goverment ) को चेतावनी देना चाहता हूं कि your time is up आप का समय समाप्त हो चुका है. आपकी सरकार को छत्तीसगढ़ में उखाड़ फेंकने का संकल्प हर एक युवा ले चुका है.'' Tejasvi surya targets Bhupesh Baghel

प्रदर्शन से पहले मशाल रैली : विरोध प्रदर्शन से पहले रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली. इस मशाल रैली में छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए. छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि '' यह भारतीय जनता युवा मोर्चा के आंदोलन से पहले का आरंभ है. जिस तरीके से भूपेश बघेल सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ में अंधेरा फैला हुआ है. आज उस अंधेरे को दूर करने के लिए महिलाओं ने मशाल रैली निकाली है.'' बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने युवाओं के हक को मजबूत करने की बात इस मौके पर कही है. उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि ''बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के दस लाख युवाओं को नौकरी का वादा किया था. उसे अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है. हम युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं.''