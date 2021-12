भोपाल : मध्य प्रदेश की राजनीति में गद्दारी शब्द पर बवाल (battle continues on betrayal in MP) जारी है. इस गदर में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के पिता राजा बलभद्र की एंट्री हो गई है. दरअसल, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताया, इस मुद्दे पर बीजेपी ने उनका बचाव करते हुए दिग्विजय सिंह के पिता राजा बलभद्र सिंह का पत्र (raja balbhadra letter written to british) जारी किया है. बीजेपी ने दावा किया है कि ये पत्र उन्होंने 1939 में ब्रिटिश हुकूमत को लिखा था, एमपी बीजेपी ने राजा बलभद्र को ही गद्दार ठहराया है.

गद्दार के गदर में दिग्गी के पिता की एंट्री!

केंद्रीय मंत्री सिंधिया को दिग्गी ने गद्दार बताया, जिसके बाद से बीजेपी दिग्गी राजा पर हमलावर है. पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सिंधिया का बचाव करते नजर आए, अब बीजेपी ने एक लेटर बम फोड़ा है. कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के पिता राजा बलभद्र का एक पत्र (raja balbhadra letter written to british) पार्टी ने जारी किया है, जिसे लेकर बीजेपी ने दावा किया है कि यह पत्र 16 सितंबर 1939 को लिखा गया जो कि पुरातत्व विभाग की प्रदर्शनी में भी रखा गया था. बीजेपी (MP BJP on Raja Balabhadra) का कहना है कि इस पत्र में उन्होंने लिखा कि मेरे पूर्वजों ने 1779 से ब्रिटिश सरकार को भरपूर सेवा प्रदान की है, मेरे पिताजी ने भी आपको अपनी निजी सेवा प्रदान की है और पिछले युद्ध के समय भी ब्रिटिश सरकार को राघोगढ़ से अपनी पूरी सेवा प्रदान की है अब मैं आपको अपनी वफादारियों से भरी सेवा प्रदान करना अपना धर्म समझता हूं.

मध्य प्रदेश में 'गद्दार पॉलिटिक्स'



दिग्विजय सिंह के पिता ने गद्दारी की थी-बीजेपी



बीजेपी का कहना है कि इतिहासकार राजा रघुवीर सिंह के अनुसार, दिग्गी राजा के पूर्वजों को मुगलों की वफादारी के बदले में राघोगढ़ मिला, पानीपत की तीसरी लड़ाई में राघोगढ़ के तत्कालीन राजा ने मराठा साम्राज्य के सेनापति सदाशिव भाऊ को कोई भी सहयोग देने से इनकार कर दिया और मुगलों का साथ दिया. बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सांसद के पिता का पत्र जारी किया. इस दौरान प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी और दुर्गेश केसवानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का परिवार गद्दारी से भरा हुआ है.

'राजा' ने 'महाराज' को बताया था गद्दार ! (Digvijay Singh on betrayal)

दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा था एक व्यक्ति गद्दारी करता है तो उसकी पीढ़ी-दर-पीढ़ी गद्दारी पर गद्दारी करती है, सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर चले गए और 25 -25 करोड़ रुपए ले गए एक-एक विधायक का, दिग्विजय सिंह के हमले का जवाब सिंधिया ने तो दिया ही, साथ ही बीजेपी अब दिग्विजय सिंह के पिता का वह पत्र ले आयी जिसमें उन्होंने मुगलों और अंग्रेजों का साथ देने की बात कही थी.

पढ़ेंः पीएम मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी और प्रियंका चोपड़ा ने बिहार में लगवाई वैक्सीन? जानें पूरा मामला