भुवनेश्वर : ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बीजद समर्थकों ने केन्द्रीय मंत्री बिश्वेश्वर टुडू (Union Minister Bishweshwar Tudu) के वाहन फेंके कथित तौर पर अंडे फेंके. केन्द्रीय जल शक्ति एवं जनजातीय मामलों के राज्यमंत्री (Union Minister of State for Jal Shakti and Tribal Affairs) बिश्वेश्वर टुडू केंद्रपाड़ा स्वायत्त कॉलेज में एक बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे थे.

यह घटना जिले के तिनिमुहानी इलाके में हुई. टुडू ने कहा कि वह इस प्रकार के प्रदर्शनों की परवाह नहीं करते. ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजद के प्रवक्ता ब्योमकेश रे ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पार्टी ने सोमवार से तीन दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है.

बीजद नेता ने पिछले साढ़े तीन साल में रसोई गैस की कीमतों में 70 फीसदी तक की बढ़ोतरी होने का दावा करते हुए अच्छे दिन के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वादे पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जब तक केन्द्र सरकार रसोई गैस की कीमत कम नहीं करती तब तक बीजद विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा.

ब्योमकेश रे ने कहा कि जहां एक तरफ केन्द्र का दावा है कि रसोई गैस सिलेंडर के उपयोग में 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पता चलता है कि वृद्धि केवल 20 प्रतिशत है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है.

