मुजफ्फरपुर: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं और यहीं वजह है की अक्षरा की फैन फॉलोइंग बिहार में खूब देखने को मिलती है. एक्टिंग के अलावा अक्षरा सिंह स्टेज परफॉरमेंस से भी खूब पैसे कमाती हैं. मुजफ्फरपुर में अक्षरा सिंह (Akshara Singh in muzaffarpur )डांडिया कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी. अक्षरा मुजफ्फरपुर पहुंची तो उन्हें देखने के लिए यहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

नवरात्रि के रंग में रंगीं अक्षरा सिंह : इस दौरान अक्षरा सिंह ने भी मंच पर अपने अपने गानों से खूब तहलका मचाया और एक से बढ़कर एक हिंदी और भोजपुरी गानो पर ठुमके लगाए. अक्षरा सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एक्ट्रेस मुजफ्फरपुर में आयोजित डांडिया नाइट कार्यक्रम में नजर आ रही हैं. अक्षरा ने स्टेज पर लोगों के साथ जमकर ठुमके लगाए हैं.

''प्रणाम मुजफ्फरपुर! कैसे है आपलोग. I Hope U All Fine. जहां अक्षरा रहेगी वहां बवाल तो निश्चित है. बवाल नहीं तो अक्षरा का मतलब क्या?. मुझे पता है आप सब मुझे प्यार करते हैं. आपका मुस्कुराना गजब ढा गया. एक तो महफिल तुम्हारी हसीं कम ना थी उसपे तेरा तराना गजब ढा गया. हाल क्या है.. दिलों का न पूछों सनम.. ये लाइन आप लोगों के लिए थी. आप ही लोगों के लिए जीती हूं, आप ही लोगों के लिए मरती हूं. Thank You All.'' - अक्षरा सिंह, भोजपुरी एक्ट्रेस

अक्षरा सिंह का वायरल MMS : सोशल मीडिया पर एक एमएमएस लीक (Akshra Singh MMS Video Leak) हो रहा है, जिसमें नजर आ रही लड़की को भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बताया जा रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल मचा हुआ है. दरअसल, वीडियो में लड़की का चेहरा ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सोशल मीडिया में लोग इस वीडियो को भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का लीक एमएमएस बताकर वायरल कर रहे हैं.

दो साल पुराना है अक्षरा सिंह का वीडियो : एमएमएस वीडियो लीक होने के बाद अक्षरा सिंह का एक और वीडियो सामने आया. वीडियो में भोजपुरी एकट्रेस रोती हुई नजर आ रही (Akshara Singh old crying video) है. बता दें कि अक्षरा का रोता हुआ यह वीडियो लेटेस्ट नहीं बल्कि दो साल पुराना है. इस वीडियो में अक्षरा सिंह दर्शकों के सामने हाथ जोड़कर कह रही है कि हमें बदनाम मत करो.