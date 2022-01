नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सोमवार शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women (NCW)) स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.

महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव

एनसीडब्ल्यू के 30वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का विषय, 'महिलाएं, जो बदलाव लातीं हैं' ('She The Change Maker') है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाना (celebrating the achievements of women) है.

स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद

राज्य महिला आयोग, राज्य सरकारों के महिला और बाल विकास विभाग, विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षण संकाय व छात्र, स्वैच्छिक संगठन, महिला उद्यमी तथा व्यावसायिक संघ इस आयोजन का हिस्सा होंगे. इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी उपस्थित रहेंगी.

निर्णय लेने और संचार कौशल में सुधार

शी द चेंज मेकर (She The Change Maker) अभियान को राजनीति में सक्रिय महिलाओं के लिए शुरू किया गया था. यह एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जिसे क्षेत्रवार प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से चलाया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की क्षमता निर्माण के साथ-साथ उनके निर्णय लेने और संचार कौशल में सुधार करना है.

रेखा शर्मा ने की शुरुआत

सबसे पहली बार शी इज ए चेंजमेकर कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ रंभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी, ठाणे, महाराष्ट्र के सहयोग से किया गया था. अभियान के तहत कार्यक्रमों का शुभारंभ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने की थी.

कब शुरू हुआ एनसीडब्ल्यू

NCW भारत सरकार की वैधानिक निकाय है. यह आमतौर पर महिलाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने का काम करता है. NCW की स्थापना 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थीं.