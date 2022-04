.

हरियाणा के कर्मवीर पुलिसकर्मी: गेहूं की फसल में लगी आग, समय पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड तो खुद ही बुझाई आग

सोनीपत: हरियाणा में गेहूं की फसल में आगजनी (fire in wheat crop in sonipat) की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन सोनीपत से जो तस्वीरें सामने आई हैं. उन्हें देखकर शायद आप भी पुलिसकर्मियों की तारीफ करते नहीं थकेंगे. गुरुवार को गांधीनगर गांव के खेतों में अचानक आग लग गई. आग की सूचना मिलने के बाद डायल 112 मौके पर पहुंची. जिसमें तैनात एएसआई सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल मुकेश ने पेड़ से टहनी तोड़कर आग पर काबू (sonipat police put out fire in wheat) पा लिया. इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गन्नौर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि गूमड़ रोड के खेतों में आग लगी है, जिसके बाद डायल 112 पर तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल मुकेश और सिपाही अजय मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए आग पर काबू पा लिया. इन्हें उचित समय आने के बाद आला अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा.