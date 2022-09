.

हरियाणा के कई जिलों में मंगलवार की शाम से रात तक आसमान में चमकदार टुकड़ों की ट्रेन के डिब्‍बों जैसी लाइन दिखाई (Unknown light seen in sky in Haryana) दीं. लोगों के मुताबिक यह विचित्र रोशनी कुछ देर दिखाई देने के बाद आसमान से गायब हो गई. कई लोगों ने रोशनी की तस्‍वीरें और वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी कीं. इसे लेकर तत्‍काल ही तरह-तरह के कयास लगने लगे हैं. कोई उसे एलियन यूएफओ तो कोई उड़नतश्‍तरी बताने (UFO like object seen in Haryana) लगा. हालांकि यह कोई विचित्र रोशनी नहीं बल्कि ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक ​एलन मस्क का स्‍टारलिंक सेटेलाइट (Starlink Satellite of Elon Musk) का असर था. जिसमें 60 उपग्रह एक साथ आगे पीछे क्रम से छोड़े गये हैं. प्रत्येक उपग्रह की दूरी 1 किलोमीटर है और सभी की गति समान है, इसलिए ये अंतरिक्ष में उड़ती ट्रेन की भांति नजर आता है. ये आने वाले समय में पूरी दुनिया को तीव्रतम इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवायेगा और बहुत से मानव उपयोगी प्रयोगों को सफल बनायेगा. साथ ही नई वैज्ञानिक खोजों में सहायता करेगा. आप भी देखें ये वीडियो...