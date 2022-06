.

Theft in Panipat: वकील के घर चोरी की सेंधमारी, गहनों के साथ नकदी भी उड़ाई Published on: 9 minutes ago

Koo_Logo Versions

पानीपत जिले में इन दिनों चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं. चोर आए दिन लोगों के घर में सेंधमारी कर रहे हैं. ऐसा ही एक मामला पानीपत के सेक्टर-6 से भी सामने आया है. जहां एक वकील के घर में घुसकर चोरों ने करीब 35 तोले सोने और चांदी के गहनों के साथ नकदी पर भी हाथ (Terror of thieves in Panipat) साफ कर दिए. चोरों ने किराए पर रहने वाले एक वकील के घर पर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है. परिवार के सभी लोग शादी में गए हुए थे, तभी चोर घर में सेंधमारी कर सोने, चांदी के गहने समेत 20 लाख की नकदी लेकर फरार हो (theft in panipat) गए हैं.