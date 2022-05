.

हरियाणा दिव्यांगजन आयोग आयुक्त ने किया बस स्टैंड का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए ये निर्देश Published on: 10 minutes ago

हरियाणा दिव्यांगजन आयोग (Commissioner for Persons with Disabilities haryana) आयुक्त राजकुमार मक्कड़ आज सिरसा में बस स्टेंड का औचक निरीक्षण (Raj Kumar Makkad surprise inspection) किया. इस दौरान बस स्टेंड में मिली खामिया को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश (inspection of Sirsa Bus Stand) दिए और जल्द कार्य शुरू करने के आदेश जारी किए. वहीं जल्द खामियों को दूर न किए जाने पर जुर्माना करने की भी बात की. उन्होंने बस स्टेंड परिसर में बने पूछताछ केंद्र पर भी दिव्यांगो के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जाना.