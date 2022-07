.

रेवाड़ी में हुई मूसलाधार बारिश, लोगों के तपती गर्मी से मिली राहत Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

रेवाड़ी: मंगलवार को रेवाड़ी में बारिश (rain in rewari) से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली तो दूसरी तरफ जलभराव (waterlogging in rewari) की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई. हरियाणा मौसम विभाग ने 9 जुलाई के बाद से लगातार बारिश (rain in haryana) का अनुमान लगाया है. 13 जुलाई से रेवाड़ी और आसपास के इलाकों में मानसून के फिर से एक्टिव होने की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है.