कैथल में बारिश से बाढ़ से हालात, 400 एकड़ फसल जलमग्न, किसानों की मुआवजे की मांग

कैथल: कैथल में बारिश (rain in kaithal) से बाढ़ से हालात पैदा हो गए हैं. कलायत में जलभराव की समस्या विकराल रूप लेती जा रही (Waterlogging in Kalayat) है. जिससे वहां रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यही नहीं लोगों के 400 एकड़ खेत खलियान भी पानी से लबालब भर गए हैं. जिससे उनकी सारी फसल तबाह हो गई (crops submerged in kalayat) है. ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या जानते हुए भी कोई भी नेता और अधिकारी उनकी सुध नहीं ले रहा है. यहां तक की राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी उन्हीं के जिले से है लेकिन कोई भी उनकी समस्या का अब तक हल नहीं कर पाया है. किसानों ने बारिश से खराब फसल के मुआवजे की मांग की है. वहीं मामले को लेकर कलायत सिंचाई विभाग के कर्मचारी प्रदीप सिंह ने बताया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए समस्या का जल्द समाधान करेंगे.