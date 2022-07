.

भिवानी : शनिवार को हुई बारिश से जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं किसानों की फसलों के लिए भी बारिश फायदेमंद साबित हो रही (rain in bhiwani) है. बारिश होने से मौसम तो सुहावना (Pleasant weather in Bhiwani) हुआ ही है तो भारी बारिश होने से शहर में जलभराव की समस्या भी उभरकर सामने आ रही (water logging problem in bhiwani) है. भिवानी में शनिवार दोपहर हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. आमजन का कहना है कि बारिश होने से पीने के पानी की समस्या भी दूर होगी. आमजन का कहना है कि फसलों के लिए है यह बारिश फायदेमंद तो है लेकिन आम जनजीवन के लिए जलभराव होने से नुकसान भी है.